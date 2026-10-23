„Ich war überrascht!“ Ski-Rekordmann hat neuen Job

Gleich zwei Rekorde

Im März 2023 hatte Clarey seine Karriere beendet. Der inzwischen 45-Jährige holte zwar keinen Sieg im Weltcup, schaffte es aber immerhin elfmal auf das Podest. Zudem darf er sich über zwei Rekorde freuen: Ältester Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften und ältester Skirennläufer, dem eine Weltcup-Podestplatzierung gelang. Diesen baute er (41 Jahre und 13 Tage) im Jänner 2022 mit dem zweiten Platz in der Kitzbühel-Abfahrt hinter dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde in beeindruckender Manier aus.