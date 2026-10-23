„Ich war überrascht!“ Ski-Rekordmann hat neuen Job

Johan Clarey hat einen neuen Job: Der Franzose, der einst im Ski-Weltcup für Furore gesorgt hatte, ist nun Teil des Trainerteams von Lara Colturi!
Lara Colturi, die für Albanien an den Start geht, gehört zu den vielversprechendsten Talenten im Ski-Weltcup. In den vergangenen Jahren arbeitete sich die 19-Jährige an die Spitze des Ski-Weltcups vor. Besonders im Slalom (fünf Podestplätze) zeigte sie starke Leistungen. Nun will Colturi auch im Riesenslalom (zwei Podestplätze) und Super-G einen Schritt nach vorne machen – und darf sich dabei über prominente Unterstützung freuen.
Johan Clarey greift dem „Wunderkind“ unter die Arme. „Ihre Eltern riefen mich im Juli an und ich war von ihrem Angebot überrascht“, schildert Clarey der französischen Zeitung „L‘Equipe“. „Ich hatte nicht geplant, eine solche Rolle zu übernehmen. Es ist aus familiärer Sicht nicht einfach, so oft von zu Hause weg zu sein, aber es ist eine tolle Herausforderung und solche Chancen bieten sich nicht zweimal.“
„Sie hat großes Potenzial“
Die vergangenen drei Wochen verbrachte er mit Colturi in Sölden. Am Samstag startet mit dem Damen-Riesentorlauf am Rettenbachgletscher die neue Ski-Saison. „Ich werde sie beim Riesenslalom und Super-G begleiten. Wir werden sehen, wie sie mit dem spezifischen Speed-Training zurechtkommt“, so Clarey. Nachsatz: „Sie hat großes Potenzial.“
Gleich zwei Rekorde
Im März 2023 hatte Clarey seine Karriere beendet. Der inzwischen 45-Jährige holte zwar keinen Sieg im Weltcup, schaffte es aber immerhin elfmal auf das Podest. Zudem darf er sich über zwei Rekorde freuen: Ältester Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften und ältester Skirennläufer, dem eine Weltcup-Podestplatzierung gelang. Diesen baute er (41 Jahre und 13 Tage) im Jänner 2022 mit dem zweiten Platz in der Kitzbühel-Abfahrt hinter dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde in beeindruckender Manier aus.
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