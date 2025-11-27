Online-Sadisten weiterhin aktiv: Opferzahl steigt

Intensive Recherchen des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ rund um den 21-Jährigen, der sich im Netz unter dem Pseudonym „White Tiger“ herumtrieb und nun wegen Missbrauchs, Kinderpornografie, Mordes und versuchten Mordes angeklagt ist, haben noch mehr schaurige Details und weitere Todesopfer der Online-Sadisten enthüllt. Es soll mindestens sechs weitere Fälle von Suizid im Livestream gegeben haben, schreibt das deutsche Magazin.