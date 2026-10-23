Shamonda-Ausbreitung bei Menschen unwahrscheinlich

Übertragung durch Mückenstich?

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Infektion durch den Stich einer Gnitze – einer kleinen Stechmücke – im Osten Frankreichs verursacht wurde. Dort waren im Frühjahr und Sommer Infektionen von Tieren mit dem Shamonda-Virus gemeldet worden. WHO-Sprecher Lindmeier sagte, dass die Übertragbarkeit von Viren durch Gnitzen in den kühleren Jahreszeiten generell abnehme. Gnitzen sind nach Angaben des FLI in Mitteleuropa heimisch und allgemein von April bis November aktiv. Optimal vermehren sie sich demnach bei 25 bis 35 Grad Celsius. Für die Virusvermehrung in den Insekten sind Temperaturen von mehr als zwölf bis 15 Grad notwendig.