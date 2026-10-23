„Ich habe Mutter durch die Hölle geschickt“

„Niemals klagen, niemals erklären“

Bis heute bewundert er, wie seine Mutter immer mit den Angriffen umging. „Es gab Zeiten, die nicht besonders schön waren, aber meine Mutter macht einfach weiter, auf diese typisch englische Art: ,Niemals klagen, niemals erklären‘, und macht einfach weiter.“

Auch über seine eigenen wilden Zeiten packte der Autor aus. Heute pflegt er ein enges Verhältnis zu seiner Mutter. Doch in seiner Jugend war er doch rebellisch. Er habe damals so einiges angestellt und seinen Eltern das Leben schwer gemacht.