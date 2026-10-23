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Camillas Sohn

„Ich habe Mutter durch die Hölle geschickt“

Royals
23.10.2026 14:35
Königin Camilla mit ihrem Sohn Tom Parker Bowles
Königin Camilla mit ihrem Sohn Tom Parker Bowles(Bild: APA/ Chris Jackson / POOL / AFP)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Der britische Kulinarik-Journalist Tom Parker Bowles hat in einem Podcast offen über seine Familie gesprochen. An einer Stelle erklärte der 51-Jährige sogar, dass er seine Mutter, die heutige Königin Camilla, „durch die Hölle geschickt“ habe. 

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Im Podcast „Don‘t Judge Me“ der Ernährungsberaterin Gabriela Peacock sprach der 51-Jährige offen darüber, dass die Öffentlichkeit eine starke Meinung von seiner Mutter habe. Diese sei inzwischen freundlicher, aber:  „Nur weil jetzt alle nett sind, heißt das nicht, dass wir vergessen, dass es damals in den 90ern ziemlich hässlich zuging.“ Damals stand Camilla wegen ihrer Beziehung zu Charles, dem heutigen König Charles III., massiv in der Kritik. Für ihn und seine Familie sei die öffentliche Aufmerksamkeit alles andere als einfach gewesen, erklärte der Autor.

„Niemals klagen, niemals erklären“
Bis heute bewundert er, wie seine Mutter immer mit den Angriffen umging. „Es gab Zeiten, die nicht besonders schön waren, aber meine Mutter macht einfach weiter, auf diese typisch englische Art: ,Niemals klagen, niemals erklären‘, und macht einfach weiter.“

Auch über seine eigenen wilden Zeiten packte der Autor aus. Heute pflegt er ein enges Verhältnis zu seiner Mutter. Doch in seiner Jugend war er doch rebellisch. Er habe damals so einiges angestellt und seinen Eltern das Leben schwer gemacht.

Camilla wurde jahrelang wegen ihrer Beziehung zu Charles kritisiert.
Camilla wurde jahrelang wegen ihrer Beziehung zu Charles kritisiert.(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Das bereut Parker Bowles heute
Rückblickend sagt er: „Gott, es hat Spaß gemacht … auch wenn einiges davon damals chemisch bedingt gewesen sein mag. Ich bereue davon überhaupt nichts. Ich bereue, dass ich meine Eltern durch die Hölle geschickt habe und dabei erwischt wurde.“

Tom Parker Bowles hat nun selbst zwei Kinder im Teenageralter: Lola und Freddy, die aus seiner Ehe mit Sara Buys stammen. Vielleicht sieht er heute, als Vater, manches anders.

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Auch eine Königin streitet mit ihrem Sohn
Obwohl seine Mutter jetzt Königin ist, sei das Verhältnis zu ihr normal geblieben. Sogar Streitigkeiten werden manchmal ausgefochten. „Es ist immer noch dasselbe. Wir streiten uns immer noch über Dinge“.  

In dem Podcast-Gespräch enthüllt Parker Bowles auch, dass seine Mutter und sein Vater Andrew Parker Bowles noch immer ein enges Verhältnis zueinander pflegen würden. Die beiden waren 21 Jahre verheiratet, bevor sie 1995 ihre Scheidung bekannt gaben. „Meine Mutter und mein Vater stehen sich immer noch sehr nahe, obwohl sie wieder geheiratet haben und all das“, erklärte er.

Königin Camilla ist mittlerweile auch in der Öffentlichkeit akzeptiert und beliebt.
Königin Camilla ist mittlerweile auch in der Öffentlichkeit akzeptiert und beliebt.(Bild: AFP/PAUL GROVER)

„Ich bin privilegiert geboren“
Zum Ende des Gesprächs sollte Tom sein Leben in drei Worten beschreiben. Seine Antwort fiel zunächst knapp und humorvoll aus: „Nicht allzu schlecht.“ Doch dann gab er zu, dass er sich seiner privilegierten Herkunft bewusst ist. Als Sohn der heutigen Königin habe er Möglichkeiten gehabt, die vielen anderen Menschen nicht offenstehen. „Ich hatte Glück bei meiner Geburt. Ich bin privilegiert geboren. Das verliere ich nie aus den Augen.“

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