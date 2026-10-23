90-Jährige stürzte mit dem Auto in Unterführung

Spektakulärer Unfall mit vergleichsweise glimpflichem Ausgang in Bischofswiesen (D), nahe Salzburg: Eine 90-Jährige kam am Donnerstagabend von der Fahrbahn ab, stürzte mit ihrem Auto über eine Böschung und landete auf dem Fußweg einer Unterführung. Die Frau wurde nach erster Einschätzung nur leicht verletzt.
Über eine Böschung führte die Fahrt einer 90-Jährigen am Donnerstagabend direkt in eine Unterführung. Die Einheimische war gegen 22 Uhr auf Höhe der Loiplbrücke in Bischofswiesen (D) nah der Salzburger Grenze von der Straße abgekommen.
Ihr Pkw stürzte ab und blieb schließlich quer auf dem dortigen Fußweg stehen. Zeugen eilten sofort zu Hilfe und setzten den Notruf ab. Trotz des stark beschädigten Autos konnte sich die Frau selbst befreien.
Das Rote Kreuz versorgte sie vor Ort und brachte sie mit leichten Verletzungen zur Kontrolle nach Bad Reichenhall. Der demolierte Wagen musste anschließend mit einem Kran aus der Unterführung geborgen werden.
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