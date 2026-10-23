90-Jährige stürzte mit dem Auto in Unterführung

Spektakulärer Unfall mit vergleichsweise glimpflichem Ausgang in Bischofswiesen (D), nahe Salzburg: Eine 90-Jährige kam am Donnerstagabend von der Fahrbahn ab, stürzte mit ihrem Auto über eine Böschung und landete auf dem Fußweg einer Unterführung. Die Frau wurde nach erster Einschätzung nur leicht verletzt.