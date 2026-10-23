Deutsch, Arbeit und Werte als Integrations-Pflicht

„Integration ist ein Thema, das viel Emotion birgt“, bringt es Kärntens Landeshauptmann und Integrationsreferent Daniel Fellner nach der Integrationsreferentenkonferenz auf den Punkt. Aber nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in den Parteien selbst. Denn bei diesem Gremium treffen „vier Parteien aufeinander, die teilweise unterschiedlicher nicht sein könnten“, sagt der niederösterreichische Asyl-Landesrat Martin Antauer.