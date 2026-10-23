Nokia hilft Ukraine bei Satelliten-Kommunikation

In den vergangenen Tagen funktionierte das militärisch wichtige Satelliteninternet der US-Firma Starlink über der Ukraine nur eingeschränkt. Firmenchef Elon Musk und die US-Regierung machten widersprüchliche Angaben, wer dafür verantwortlich sei. Zuletzt sagte Präsident Donald Trump, Musk habe die Drosselung wieder aufgehoben. Aus Kiew gab es bisher keine Bestätigung, dass Starlink wieder mit voller Geschwindigkeit funktioniert.