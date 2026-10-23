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Nach Starlink-Ärger

Nokia hilft Ukraine bei Satelliten-Kommunikation

Digital
23.10.2026 11:00
Die Ukraine brauche ein sicheres Satelliten-Kommunikationssystem, das sie selbst kontrolliere, ...
Die Ukraine brauche ein sicheres Satelliten-Kommunikationssystem, das sie selbst kontrolliere, sagte ICEYE-Chef Rafal Modrzewski. (Symbolbild)(Bild: Story - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Ukraine wird mit den finnischen Firmen ICEYE und Nokia an einer eigenen unabhängigen Satelliten-Kommunikation arbeiten. Das ukrainische Verteidigungsministerium und die Unternehmen unterzeichneten bei einem Besuch des finnischen Ministerpräsidenten Petteri Orpo in Kiew eine entsprechende Absichtserklärung.

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Details und ein Zeitplan wurden nicht genannt. Die Einigung erfolgt vor dem Hintergrund des Konflikts der Ukraine mit den USA wegen Satellitendaten und -Internet. „Wir haben vereinbart, finnische Satelliten-Kapazitäten stärker zu nutzen. Das ist wichtig für unsere Verteidigung und die Widerstandsfähigkeit der Ukraine“, erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Ukrainische Spender kauften einen Satelliten
Die Ukraine brauche ein sicheres Satelliten-Kommunikationssystem, das sie selbst kontrolliere, sagte ICEYE-Chef Rafal Modrzewski einer Mitteilung zufolge. Die Satelliten der finnischen Firma liefern den Angaben nach Aufklärungsdaten unabhängig von Wetter oder Tageszeit. Kurz nach dem russischen Einmarsch 2022 kaufte die ukrainische Bevölkerung in einer Spendenaktion die Nutzung eines ICEYE-Satelliten für die Armee.

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