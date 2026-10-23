Wegen EPO-Verdacht! Olympiasiegerin suspendiert

Das teilte die Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbands (AIU) am Freitag mit. Die 33-Jährige war im Vorfeld des Sydney-Marathons kontrolliert worden, den sie am 30. August gewonnen hatte. Die Analysen ergaben Spuren von EPO. Jepchirchir wurde in Tokio 2025 Marathon-Weltmeisterin und 2021 Olympiasiegerin.