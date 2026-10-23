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Verschärfter Sparkurs

Volvo streicht 2500 Jobs mehr als bisher bekannt

Wirtschaft
23.10.2026 13:12
Der schwedische Autobauer Volvo streicht rund 2500 Arbeitsplätze.
Der schwedische Autobauer Volvo streicht rund 2500 Arbeitsplätze.(Bild: AFP/APA / AFP / CN-STR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Krise in der Autobranche geht auch an Volvo nicht spurlos vorüber. Statt von den bisher angekündigten 3000 Beschäftigten trennt sich der schwedische Autobauer nun doch von rund 5500 Mitarbeitenden. Das vergangene Quartal sei „sehr enttäuschend“ gewesen, sagt Volvo-Konzernchef Hakan Samuelsson.

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Der schwedische Autobauer Volvo Cars ist im dritten Quartal in die roten Zahlen gerutscht und streicht rund 2500 Arbeitsplätze. „Das dritte Quartal 2026 war sehr enttäuschend und spiegelt ein Jahr wider, das weitaus herausfordernder geworden ist als ursprünglich erwartet“, erklärte Konzernchef Samuelsson. „Unser laufender Sanierungsplan bedarf daher einer entscheidenden Verstärkung.“

5500 Stellen fallen weg
Weltweit sollen weitere rund 2500 Arbeitsplätze abgebaut werden, davon 2000 in Schweden. Diese kommen zu den weltweit 3000 Stellenstreichungen hinzu, die Samuelsson schon 2025 nach seiner Rückkehr als Vorstandsvorsitzender angekündigt hatte. Zusätzlich zu den bereits laufenden Sparmaßnahmen sollen die Kosten bis Ende kommenden Jahres um weitere 5 Mrd. schwedische Kronen (rund 445 Mio. Euro) gedrückt werden.

Das mehrheitlich zum chinesischen Konzern Geely gehörende Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen bereinigten operativen Verlust von 3,7 Mrd. Kronen (rund 333 Mio. Euro), wie Volvo am Freitag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Gewinn von 5,8 Milliarden Kronen (etwa 521 Mio. Euro) in den Büchern gestanden.

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Als Grund für den Einbruch nannte der Konzern den schleppenden Produktionsanlauf des neuen Elektro-SUV EX60 sowie eine schwache Nachfrage in China und den USA.

Aktie auf Rekordtief
Volvo Cars hatte Anfang des Monats seine Prognose für das ganzjährige Verkaufsvolumen und den Cashflow gestrichen. Das Unternehmen verwies dabei auf ein zunehmend schwieriges Marktumfeld und sich verschlechternde kurzfristige Aussichten. Die Aktie des Autobauers war in dieser Woche auf ein Rekordtief gefallen und hat im bisherigen Jahresverlauf 54 Prozent an Wert verloren.

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