Volvo streicht 2500 Jobs mehr als bisher bekannt

5500 Stellen fallen weg

Weltweit sollen weitere rund 2500 Arbeitsplätze abgebaut werden, davon 2000 in Schweden. Diese kommen zu den weltweit 3000 Stellenstreichungen hinzu, die Samuelsson schon 2025 nach seiner Rückkehr als Vorstandsvorsitzender angekündigt hatte. Zusätzlich zu den bereits laufenden Sparmaßnahmen sollen die Kosten bis Ende kommenden Jahres um weitere 5 Mrd. schwedische Kronen (rund 445 Mio. Euro) gedrückt werden.