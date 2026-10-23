Glasner-Konter: „Warum gibt’s dann jetzt Zweifel?“

Nach sieben Runden hat sein Team erst fünf Punkte auf dem Konto – zu wenig für Fans, Besitzer und Experten. Der Druck auf Glasner steigt allmählich, doch der Österreicher bleibt gelassen und kontert: „Mir wurde gerade gesagt, dass ich der Trainer bin, der in den vergangenen 16 oder 17 Monaten die meisten Titel gewonnen hat. Warum gibt es dann jetzt Zweifel?“