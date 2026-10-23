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Kritik nach Fehlstart

Glasner-Konter: „Warum gibt’s dann jetzt Zweifel?“

Premier League
23.10.2026 13:19
Oliver Glasner lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.
Oliver Glasner lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Den Start in die neue Saison haben sich Nottingham Forest und Trainer Oliver Glasner sicher anders vorgestellt. Obwohl der Österreicher bereits zunehmend unter Druck gerät, bleibt er selbst gelassen. Und kontert vor dem Spiel gegen Ipswich (ab 21 Uhr hier im Liveticker) mit einer Gegenfrage. 

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„Die Ergebnisse sind nicht zufriedenstellend, aber ich werde meine Lebensprinzipien oder meine Vorstellung davon, wie man Fußball spielen sollte, nicht ändern“, stellt Glasner vor dem wichtigen Duell gegen Ipswich Town klar. 

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Nach sieben Runden hat sein Team erst fünf Punkte auf dem Konto – zu wenig für Fans, Besitzer und Experten. Der Druck auf Glasner steigt allmählich, doch der Österreicher bleibt gelassen und kontert: „Mir wurde gerade gesagt, dass ich der Trainer bin, der in den vergangenen 16 oder 17 Monaten die meisten Titel gewonnen hat. Warum gibt es dann jetzt Zweifel?“

„Mitten in einem Gewitter“
Ausreden will der 52-Jährige nicht suchen – vielmehr ist er überzeugt, dass seine Mannschaft bisher bereits mehr Punkte verdient hätte. Tatsächlich gab es zuletzt durchaus gute Auftritte, nur konnte man sich am Ende nicht dafür belohnen. 

Für Glasner kein Moment um den Kopf in den Sand zu stecken, sondern um an den richtigen Schrauben zu drehen und zu kämpfen. „Wir befinden uns gerade mitten in einem Gewitter, aber da muss man durch. Danach scheint wieder die Sonne“, gibt er die Richtung vor. 

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