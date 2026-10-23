Gültig ab 2027: Preishammer bei Wiener Linien

Die Wiener Linien ziehen ihre Preise erneut empfindlich an. Besonders deutlich wird das bei der Jahreskarte – die kommt ab 2027 auf stolze 483,10 Euro. Eine Liste zeigt alle neuen Preise.
Um das Angebot der Wiener Linien „langfristig zu sichern, werden die Tarife der Wiener Linien mit 1. Jänner 2027 angepasst“. Grundlage sei der zwölfmonatige Verbraucherpreisindex-Durchschnitt. Für das Jahr 2027 werden die Preise demnach um 3,45 Prozent erhöht.
In Wien kommt die Jahreskarte dann bei Einmalzahlung auf 483,10 Euro. Damit wird das Ticket um 16,10 Euro teurer als 2026. Der „Jugend, Senior und Spezial“-Tarif kostet künftig 310,40 Euro, eine Einzelfahrt 3,10 Euro digital bzw. 3,30 Euro in Papierform, teilten die Wiener Linien am Freitag mit.
Auch für ein Tagesticket müssen Fahrgäste der Wiener Linien künftig tiefer in die Tasche greifen. Statt den bisherigen 9,70 Euro kostet die 24-Stunden-Karte ab 2027 online satte 10,10 Euro, am Schalter kommt das Ticket sogar auf 10,60 Euro.
Auf ihrer Website teilten die Wiener Linien eine Liste aller neuen Preise:
„Große Preissprünge vermeiden“
Die Wiener Linien argumentierten die Preisanpassung damit, dass sich die Tarife künftig regelmäßig an der allgemeinen Preisentwicklung orientieren würden. „Das schafft sowohl für Fahrgäste als auch für die Wiener Linien mehr Planbarkeit“, hießt es in der Mitteilung. Dadurch wolle man große Preissprünge vermeiden.
Für Fahrgäste ohne Ticket wird es außerdem auch teurer: Schwarzfahrer zahlen 140 Euro, nach einer Zahlungserinnerung 191 Euro.
Anpassungen auch in NÖ und Burgenland
Auch in anderen Bundesländern im Osten Österreichs wird an der Preisschraube gedreht. In Niederösterreich und dem Burgenland kostet der Einzelfahrschein künftig 2,40 Euro (2026: 2,30 Euro), die Tageskarte 4,70 Euro (2026: 4,50 Euro). Das VOR KlimaTicket MetropolRegion (gültig in Wien, Niederösterreich und Burgenland) kommt bei Vollpreis und Einmalzahlung jährlich auf 1.053,10 Euro (statt bisher 1019), Senior 738,40 Euro und Jugend/Spezial auf 738,40 Euro.
Für das VOR KlimaTicket Region (gültig in Niederösterreich und Burgenland) werden bei Vollpreis und Einmalzahlung jährlich 570 Euro verlangt, für Senior 428 und für Jugend/Spezial 428.
Der Preis für das Jugendticket – gültig für Fahrten von der Wohnadresse zur Schule und zum Lehrbetrieb – bleibt unverändert bei 29,60 Euro. Dies ist auch der Basispreis für das Top-Jugendticket, das ihnen die uneingeschränkte Nutzung aller Verbundlinien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ermöglicht. Der tarifliche Preisbestandteil des Top-Jugendtickets wird mit dem Schuljahr 2027/28 „valorisiert“. Es wird dann 103 statt bisher 101 Euro kosten.
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