Gültig ab 2027: Preishammer bei Wiener Linien

Auch für ein Tagesticket müssen Fahrgäste der Wiener Linien künftig tiefer in die Tasche greifen. Statt den bisherigen 9,70 Euro kostet die 24-Stunden-Karte ab 2027 online satte 10,10 Euro, am Schalter kommt das Ticket sogar auf 10,60 Euro.

Auf ihrer Website teilten die Wiener Linien eine Liste aller neuen Preise: