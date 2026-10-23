Eurofighter stark, Clasico-Vorfreude & Ballon d‘Or

Österreichs Europacup-Teams präsentieren sich in dieser Woche von ihrer effektiven Seite. In „Sportkrone Inside“ beleuchten wir die Leistungen des LASK, Sturm und Salzburg und lassen auch unsere Sportredaketure vor Ort zu Wort kommen. Außerdem gibt es die Vorschau auf das Bundesliga-Wochenende sowie auf den El Clasico zwischen Barcelona und Real Madrid. Am Montag geht dann die Ballon d‘Or-Wahl über die Bühne – macht‘s Yamal, Mbappe oder Kane? Und Stefan Maierhofer verrät, warum er kein 0:0-Typ ist.