Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ukrainer unter Druck

Teilevakuierung wichtiger Frontstädte angeordnet

Ausland
23.10.2026 12:34
Das Leben wird in Kramatorsk und Slowjansk für Zivilisten zunehmend gefährlich.
Das Leben wird in Kramatorsk und Slowjansk für Zivilisten zunehmend gefährlich.(Bild: EPA/María Senovilla)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während die ukrainische Armee seit geraumer Zeit mit einer eingeschränkten Funktionsweise des US-Satelliteninternets Starlink bzw. Starshield zu kämpfen hat, greift Russland mit unverminderter Härte weiter aus der Luft an. Da sich die Sicherheitslage in einigen wichtigen Frontstädten im Osten des Landes zunehmend verschlechtert, haben die ukrainischen Behörden nun ihre Teilevakuierung angeordnet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Gebiet der sogenannten verpflichtenden Evakuierung werde ausgedehnt und umfasse nun „alle Ortschaften der Ballungsräume Kramatorsk und Slowjansk“, erklärte der Gouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Er gab nicht an, wie viele Menschen betroffen sind. Die Sicherheitslage in den genannten Gebieten verschlechtere sich ständig, gab Filaschkin an.

Die russische Armee greife beide Städte „jeden Tag“ an. „Mit Kindern vor Ort zu bleiben stellt ein nicht zu rechtfertigendes Risiko dar“, erklärte der Gouverneur weiter. Erst am Dienstag waren bei russischen Angriffen auf Kramatorsk drei Zivilisten ums Leben gekommen. Drei Einfamilienhäuser wurden beschädigt.

Stetige Geländegewinne der Russen
Kramatorsk und Slowjansk sind die zwei bedeutendsten Städte in der ostukrainischen Region Donezk, die noch unter ukrainischer Kontrolle sind. Der Kreml will die Region im Zuge seines Angriffskrieges gegen das Nachbarland vollständig einnehmen. Die russische Armee verbuchte dort zuletzt stetig Geländegewinne. In der Vergangenheit hatten die ukrainischen Behörden bereits Evakuierungen in Teilen der Großräume Slowjansk und Kramatorsk angeordnet.

+1
Fotos

Ungeachtet neuer US-Vermittlungsbemühungen gingen die gegenseitigen Luftangriffe im Krieg weiter. In Kiew schlugen am Donnerstag nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj insgesamt 21 ballistische Raketen ein. Mindestens zwei Menschen seien dabei getötet sowie Infrastruktur und Gebäude beschädigt worden, erklärte Selenskyj einen Tag nach dem Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff.

Selenskyj: „Fast unmittelbar nach Gesprächen kam Angriff“
„Fast unmittelbar nach einer weiteren Gesprächsrunde hat Russland einen gezielten Angriff gestartet“, schrieb Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram weiter. „Seit dem Abend haben die russischen „Humanisten“ drei Wellen ballistischer Angriffe auf Kiew abgefeuert.“ Er sprach von einem demonstrativen Schlag Moskaus nach den Verhandlungen vom Vortag. Nach Darstellung Selenskyjs setzte Russland 21 Raketen ein – vor allem auf Kiew.

Lesen Sie auch:
Die Ukraine brauche ein sicheres Satelliten-Kommunikationssystem, das sie selbst kontrolliere, ...
Nach Starlink-Ärger
Nokia hilft Ukraine bei Satelliten-Kommunikation
23.10.2026
Um Krieg zu beenden
Trump macht Druck: Ukraine soll Deal zustimmen
20.10.2026
Krieg gegen Russland
Politologe sieht „dunkelsten Moment“ für Ukrainer
17.10.2026

Der Angriff zeige, dass Russland seine Haltung nicht ändere. „Doch wenn russische Raketen die Antwort auf Verhandlungen sind, muss echter Druck auf Russland ausgeübt werden“, sagte Selenskyj. Es brauche eine Verstärkung der ukrainischen Flugabwehr und „die rasche Lieferung von Raketen, die Fähigkeit, Abschussrampen für ballistische Raketen zu zerstören, Sanktionen wegen des Krieges“. Die Ukraine verdiene Unterstützung, der Aggressor eine angemessene Behandlung, betonte er.

Russland stellt neue Dreier-Verhandlungen in Aussicht
US-Unterhändler Steve Witkoff hatte in St. Petersburg Kremlchef Wladimir Putin zu Gesprächen über den russischen Angriffskrieg getroffen. Er nannte Putin, den Selenskyj als Terroristen bezeichnet, einen „Humanisten“. Nach dem Treffen Putins mit Witkoff stellte der Kreml neue Dreier-Verhandlungen mit Vertretern Moskaus, Kiews und Washingtons für Mitte November in Aussicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
23.10.2026 12:34
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Wladimir PutinWolodymyr Selenskyj
RusslandDonezkKiewMoskauKreml
AusfallEvakuierung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf