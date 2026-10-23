Teilevakuierung wichtiger Frontstädte angeordnet

Ungeachtet neuer US-Vermittlungsbemühungen gingen die gegenseitigen Luftangriffe im Krieg weiter. In Kiew schlugen am Donnerstag nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj insgesamt 21 ballistische Raketen ein. Mindestens zwei Menschen seien dabei getötet sowie Infrastruktur und Gebäude beschädigt worden, erklärte Selenskyj einen Tag nach dem Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff.

Selenskyj: „Fast unmittelbar nach Gesprächen kam Angriff“

„Fast unmittelbar nach einer weiteren Gesprächsrunde hat Russland einen gezielten Angriff gestartet“, schrieb Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram weiter. „Seit dem Abend haben die russischen „Humanisten“ drei Wellen ballistischer Angriffe auf Kiew abgefeuert.“ Er sprach von einem demonstrativen Schlag Moskaus nach den Verhandlungen vom Vortag. Nach Darstellung Selenskyjs setzte Russland 21 Raketen ein – vor allem auf Kiew.