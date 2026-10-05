Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wohnungsnot in Spanien

November: Sánchez ruft vorgezogene Neuwahlen aus

Außenpolitik
05.10.2026 09:18
Pedro Sánchez verkündete die Vorverlegung der Wahlen auf den 29. November.
Pedro Sánchez verkündete die Vorverlegung der Wahlen auf den 29. November.(Bild: EPA/J.J. GUILLEN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In einer offiziellen Ansprache verkündete Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez am Montag die Vorverlegung der Wahlen auf den 29. November. Hintergrund ist die Niederlage zweier Wohnungsdekrete im Kongress am vergangenen Freitag. Diese waren als Reaktion auf die Proteste nach der Zwangsräumung einer 87-jährigen in Madrid ausgearbeitet worden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Vergangenen Freitag war Sánchez‘ linke Regierung im Parlament mit zwei Dekreten gescheitert, mit denen sie nach massiven landesweiten Protesten gegen steigende Mieten und Zwangsräumungen vorgehen wollte.

Wohnungskrise stürzt Sánchez in Krise
Mit dem Scheitern der zwei Miet-Dekrete am Widerstand rechter und konservativer Abgeordneter ist die Regierung von Sánchez in eine schwere Krise geschlittert. Sie kann kaum noch Initiativen durchs Parlament bringen, seit ihr die katalanische Separatistenpartei Junts mit sieben Abgeordneten vor knapp einem Jahr die Gefolgschaft aufgekündigt hatte.

Landesweite Proteste
Das Scheitern der Dekrete löste landesweite Demonstrationen aus, an denen am Wochenende Tausende Bürger teilnahmen, um Lösungen für die Wohnungskrise zu fordern, wie „El País“ berichtet. Die spanische Volkspartei PP feierte die Ausrufung der Neuwahlen. Auf Social Media posteten sie einen Clip mit der Unterschrift: „Por Fin.“ („Endlich.“).

„Wollt ihr euch rechtsextremer Welle anschließen?“
In seiner Ansprache rief Sánchez die Bürger dazu auf, sich zu entscheiden, ob sie sich der „rechtsextremen Welle anschließen wollen, die überall dort, wo sie regiert, Rückschritte verursacht“ oder ob sie sicherstellen wollen, dass das Land eine „Bastion der Offenheit und sozialen Gerechtigkeit bleibt“.

Sánchez‘ Sozialisten in Umfragen hinter Konservativen
In Umfragen liegt Sánchez‘ Sozialistische Partei (PSOE) derzeit hinter der konservativen Opposition. Eine Wahlniederlage der Sozialisten könnte das Ende einer der letzten linksgerichteten Regierungen in Europa bedeuten. Sanchez profilierte sich international unter anderem durch seine Haltung zur Anerkennung eines palästinensischen Staates, geriet im Inland jedoch wegen verschiedener Skandale unter Druck.

Lesen Sie auch:
Nach ihrer Zwangsräumung in Madrid darf die 87-jährige Mariacarmen Abascal (rechts) wieder in ...
Nach Zwangsräumung
Spanierin (87) darf wieder in ihre Wohnung zurück
29.09.2026
Ganz Spanien tobt
Zwangsräumung: 87-Jährige aus Wohnung geworfen
25.09.2026

Umfragen zufolge ist eine Koalition der konservativen Volkspartei (PP) mit der rechtspopulistischen Vox-Partei das wahrscheinlichste Szenario. Damit würde erstmals seit dem Ende der Diktatur unter Francisco Franco eine extrem rechte Partei der spanischen Regierung angehören.

Politische Krisen rund um Sánchez
Sánchez gilt als geschickter Taktiker, dem es in der Vergangenheit mehrfach gelang, politische Krisen zu überstehen. Obwohl er bei Wahlen nie eine absolute Mehrheit erreichte, kam er in den vergangenen acht Jahren durch Bündnisse von der extremen Linken bis zu regionalen Separatisten auf drei Amtszeiten. Zuletzt lähmte die Zerstrittenheit seiner Partner jedoch die Gesetzgebung. Seit 2023 konnte die Regierung kein Budget mehr verabschieden, obwohl sich die spanische Wirtschaft im internationalen Vergleich stark entwickelt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
05.10.2026 09:18
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
SpanienMadridParlament
El País
NeuwahlRegierungKriseWochenende
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
418.564 mal gelesen
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
158.819 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
119.084 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
5874 mal kommentiert
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1401 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1266 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Mehr Außenpolitik
Wohnungsnot in Spanien
November: Sánchez ruft vorgezogene Neuwahlen aus
Viele Fragezeichen
Rückzug auf Raten – wie es mit der SPÖ weitergeht
Wahlbeben in Brasilien
Bolsonaro-Sohn und Lula treten gegeneinander an
Lage kaum verändert
Bosnien-Herzegowina-Wahlen: Nationalisten führen
Rektor Horst Bischof
„Budget-Kürzung würde uns zehn Jahre zurückwerfen“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf