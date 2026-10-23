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Sozialhilfe neu: Sparen wir am richtigen Ort?

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23.10.2026 13:00
Die Regierung hat sich auf neue Regeln bei der Sozialhilfe geeinigt.
Die Regierung hat sich auf neue Regeln bei der Sozialhilfe geeinigt.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
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Von Community

Die „Sozialhilfe neu“ in Österreich soll Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützen und gleichzeitig Anreize schaffen, wieder arbeiten zu gehen. Dabei stellt sich die Frage, ob diese Änderungen tatsächlich zu mehr Eigenständigkeit führen oder ob dadurch vor allem Menschen in schwierigen Lebenslagen belastet werden.

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Die Sozialhilfe ist ein wichtiges Thema in Österreich. Während manche eine stärkere Verpflichtung zur Arbeit und Integration fordern, betonen andere, dass jeder Mensch ein Mindestmaß an finanzieller Sicherheit braucht. Mit den neuen Regeln werden die Höhe der Unterstützung und die Voraussetzungen für den Bezug stärker an Arbeitsleistung und Integration geknüpft.

Sozialhilfe neu: Leistung oder Bedürftigkeit?
Die neuen Regelungen sehen unterschiedliche Beträge vor. Asylberechtigte, die Integrationsmaßnahmen verweigern, erhalten keine Sozialhilfe. Während einer viermonatigen Wartefrist sind 861 Euro vorgesehen. Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann je nach Situation 1.016 oder 1.230 Euro erhalten. Dabei spielen unter anderem die Arbeitsfähigkeit, bisherige Beschäftigung und die Teilnahme an AMS-Maßnahmen eine Rolle. Auch für Kinder sind gestaffelte Leistungen vorgesehen, deren Höhe von der Anzahl der Kinder abhängt.

Je mehr Kinder man hat, desto weniger Geld bekommt man pro Kind
Je mehr Kinder man hat, desto weniger Geld bekommt man pro Kind(Bild: ZVG Privat)

Befürworter solcher Regelungen könnten darin einen Anreiz sehen, schneller Arbeit aufzunehmen und Integrationsangebote zu nutzen. Kritische Stimmen könnten hingegen befürchten, dass strengere Bedingungen Menschen zusätzlich unter Druck setzen, die ohnehin mit finanziellen oder sozialen Problemen kämpfen. Besonders wichtig ist dabei die Frage, ob alle Betroffenen tatsächlich die gleichen Chancen haben, Arbeit zu finden oder an vorgeschriebenen Maßnahmen teilzunehmen.

Wie sehen Sie das? Sparen wir mit der neuen Sozialhilfe am richtigen Ort oder trifft es vor allem jene, die Unterstützung brauchen? Sind strengere Bedingungen ein sinnvoller Anreiz zur Arbeitsaufnahme und Integration? Und wie viel soziale Absicherung sollte der Staat jedem Menschen garantieren? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns!

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