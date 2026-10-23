Sozialhilfe neu: Sparen wir am richtigen Ort?

Sozialhilfe neu: Leistung oder Bedürftigkeit?

Die neuen Regelungen sehen unterschiedliche Beträge vor. Asylberechtigte, die Integrationsmaßnahmen verweigern, erhalten keine Sozialhilfe. Während einer viermonatigen Wartefrist sind 861 Euro vorgesehen. Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann je nach Situation 1.016 oder 1.230 Euro erhalten. Dabei spielen unter anderem die Arbeitsfähigkeit, bisherige Beschäftigung und die Teilnahme an AMS-Maßnahmen eine Rolle. Auch für Kinder sind gestaffelte Leistungen vorgesehen, deren Höhe von der Anzahl der Kinder abhängt.