Neuer Literaturpreis ehrt mit KI verfasste Werke

Während der Schriftsteller Thélyson Orélien wegen KI-Vorwürfen gerade erst seinen Verlag verloren hat, gibt es mit dem französischen Prix Pascal ab sofort ganz offiziell einen Literaturpreis für KI. Bis Ende November kann jeder oder jede – unabhängig von literarischer Erfahrung und Staatsangehörigkeit – ein Werk einreichen, das mithilfe mit einer KI verfasst wurde.