Neuer Literaturpreis ehrt mit KI verfasste Werke

Während der Schriftsteller Thélyson Orélien wegen KI-Vorwürfen gerade erst seinen Verlag verloren hat, gibt es mit dem französischen Prix Pascal ab sofort ganz offiziell einen Literaturpreis für KI. Bis Ende November kann jeder oder jede – unabhängig von literarischer Erfahrung und Staatsangehörigkeit – ein Werk einreichen, das mithilfe mit einer KI verfasst wurde.
Einzige Bedingung: Der Text müsse noch unveröffentlicht und auf Französisch geschrieben sein, wie es auf der Webseite (prixpascal.fr) für den Preis heißt. Ein Verlag sei nicht erforderlich. Der Wettbewerb läuft seit Dienstag.
Der Prix Pascal soll nach eigenen Angaben Texte auszeichnen, die etwas Neues bringen und kein Format wiederholen, das es bereits früher gegeben habe. Das Werk solle nützlich sein, alarmieren oder originell dazu beitragen, eine die Menschheit bedrohende ökologische, soziale oder ethische Herausforderung zu lösen.
Alle großen Sprachmodelle wie ChatGPT oder Claude sind den Angaben nach zugelassen. Das verwendete Werkzeug müsse als Information für die Jury Teil der technischen Akte sein. Auch der Agent oder Prompt wird angegeben. Das Manuskript soll ungefähr 300.000 Zeichen umfassen. Für eine faire Beurteilung gebe es eine anonyme Einreichung.
Ende November soll eine Jury die zehn Finalisten auswählen. Anfang Dezember soll der Prix Pascal vergeben werden. Die Preisträgerin oder der Preisträger gewinnt den Angaben nach neben einem Preisgeld die Veröffentlichung des Werkes und mediale Sichtbarkeit.
Was ist ein Werk, wenn Autor und Maschine zusammenarbeiten?
KI sei bereits in den Schreibwerkstätten, den Manuskripten und Buchhandlungen angekommen, heißt es auf der Webseite für die Ausschreibung. Der Prix Pascal stelle laut die Frage, was ein Werk sei, wenn Autor und Maschine zusammenarbeiteten.
Der Preis ist nach Blaise Pascal benannt, französischer Mathematiker, Physiker, Philosoph und Theologe aus dem 17. Jahrhundert. Er sei der einzige westliche Denker, der ein Pionier der Maschine und gleichzeitig ein Meister der Sprache gewesen sei, heißt es auf der Webseite zum Preis.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.