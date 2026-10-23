Ausfall beim Meister lässt die Konkurrenz hoffen

Das starke 108:83 gegen die Letten von Liepaja im Europacup vergangenen Mittwoch war der zehnte Streich der Bullen in Folge. „Die Burschen waren am Anfang gegen starke Gegner in Rückstand. Was sie danach aber gezeigt haben, war beeindruckend, hat wie eine harmonische Symphonie auf dem Basketball-Court ausgesehen“, lobte General Manager Michael Schrittwieser.