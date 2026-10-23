Ankick mit Rangnick: KTM-Sanierer geht neue Wege

Vom KTM-Sanierer zum Partner einer neuen Großkanzlei: Wirtschaftsanwalt Peter Vogl setzt mit der Fusion zu Ecker Pindeus Vogl (EPV Legal) ein Zeichen. Bei der offiziellen Kick-off-Veranstaltung sprach Fußball-Teamchef Ralf Rangnick über das Erfolgsgeheimnis schlagkräftiger Teams.
Rund 50 Mitarbeitende zählt die neue Großkanzlei mit Standorten in Ried, Wels, Salzburg und Wien, die seit einigen Wochen ihre Kräfte bündelt. Zum offiziellen Ankick in der Team-7-Welt in Ried holte sich Vogl, dem 2025 als Masseverwalter die Sanierung der KTM AG gelungen war, prominente Verstärkung: ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sprach vor rund 200 Gästen über Mut, Führungsstärke und das Erfolgsgeheimnis schlagkräftiger Teams.
„Ein guter Chef ist ein Dienstleister“
Unter dem Motto „Beyond the Game & Behind the Stage“ feierte die Wirtschaftskanzlei am 22. Oktober ihre erste große Klientenveranstaltung. Star des Abends war Rangnick, der in einem Impulsgespräch deutlich machte, worauf es bei erfolgreicher Führung ankommt: klare Visionen, wechselseitiges Vertrauen und den Mut, neue Wege zu gehen. „Ein guter Chef ist für mich vor allem ein Dienstleister. Seine Aufgabe ist es, die richtigen Bedingungen zu schaffen, damit Menschen ihr Potenzial entfalten können“, sagte Rangnick. Auch Fehler müssten erlaubt sein – entscheidend sei, daraus zu lernen.
Bei der anschließenden Podiumsdiskussion trafen unterschiedliche Erfolgswelten aufeinander: Team-7-Eigentümer Georg Emprechtinger, Theater- und Opernregisseurin Alexandra Liedtke, Ex-Red-Bull-Manager Volker Viechtbauer und EPV-Partner Fritz Ecker diskutierten mit Rangnick über Leadership, Teamgeist und Unternehmenskultur.
Der gemeinsame Tenor: Ob Fußballnationalteam, Unternehmen oder Wirtschaftskanzlei – Spitzenleistungen entstehen dort, wo Menschen an eine gemeinsame Vision glauben und ihre Stärken entfalten können.
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