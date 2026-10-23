Ankick mit Rangnick: KTM-Sanierer geht neue Wege

„Ein guter Chef ist ein Dienstleister“

Unter dem Motto „Beyond the Game & Behind the Stage“ feierte die Wirtschaftskanzlei am 22. Oktober ihre erste große Klientenveranstaltung. Star des Abends war Rangnick, der in einem Impulsgespräch deutlich machte, worauf es bei erfolgreicher Führung ankommt: klare Visionen, wechselseitiges Vertrauen und den Mut, neue Wege zu gehen. „Ein guter Chef ist für mich vor allem ein Dienstleister. Seine Aufgabe ist es, die richtigen Bedingungen zu schaffen, damit Menschen ihr Potenzial entfalten können“, sagte Rangnick. Auch Fehler müssten erlaubt sein – entscheidend sei, daraus zu lernen.