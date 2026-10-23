Einbruchsopfer verfolgten und überwältigten Täter

Couragiert und furchtlos haben die Opfer eines Einbruchsdiebstahls am Donnerstag in Wien gehandelt. Sie hatten den Täter in flagranti ertappt, verfolgt und schließlich bei einer Trafik überwältigt. Die Polizei übernahm den Rest ...
Der Verdächtige, ein 30-Jähriger, hatte in den Nachmittagsstunden in dem Gebäude gleich zweimal zugeschlagen. In beiden Fällen befanden sich die Opfer aber offenbar zu Hause und bemerkten das kriminelle Treiben des Mannes. In einer der Wohnung beobachtete das Opfer sogar, wie der Einbrecher eine Geldbörse aus einer Handtasche nahm und anschließend flüchtete.
Das Opfer nahm den Diebstahl aber nicht einfach so hin, sondern nahm die Verfolgung auf. Noch im Gang traf er auf einen Nachbarn – und der gab ebenfalls an, dass soeben ein Mann in seine Wohnung eingebrochen sei.
Vor Trafik niedergerungen
Zu zweit liefen sie dem Täter nach, und konnten ihn kurz darauf bei einer Trafik entdecken. Sie überwältigten den Verdächtigen und hielten ihn fest, bis die Polizisten eintrafen. Damit nicht genug: „Die Beamten wurden von weiteren Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass der Tatverdächtige am selben Tag versucht haben soll, zwei Haarschneidemaschinen sowie einen E-Roller und eine Strandmuschel zu verkaufen“, hieß es am Freitag seitens der Polizei. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt.
Der tatverdächtige Ungar wurde festgenommen. Die Ermittlungen sind im Gange.
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