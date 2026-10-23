Einbruchsopfer verfolgten und überwältigten Täter

Vor Trafik niedergerungen

Zu zweit liefen sie dem Täter nach, und konnten ihn kurz darauf bei einer Trafik entdecken. Sie überwältigten den Verdächtigen und hielten ihn fest, bis die Polizisten eintrafen. Damit nicht genug: „Die Beamten wurden von weiteren Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass der Tatverdächtige am selben Tag versucht haben soll, zwei Haarschneidemaschinen sowie einen E-Roller und eine Strandmuschel zu verkaufen“, hieß es am Freitag seitens der Polizei. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt.