Gefiederte Freunde in Sicht!

Der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel ist auch im Herbst und Winter Bühne für faszinierende Naturschauspiele der vielfältigen Vogelwelt.
Zwischen Schilf, Salzlacken und unzähligen Zugvögeln zeigt sich die Landschaft rund um Illmitz im Burgenland jetzt von einer besonderen Seite. Alles, was es für eine Vogelbeobachtung braucht, sind eine warme Jacke, feste Schuhe und ein gutes Fernglas. Hier, ganz im Osten Österreichs, wo Ungarn nur einen Katzensprung entfernt ist und der Horizont scheinbar kein Ende kennt, spielt die Natur in der kalten Jahreszeit groß auf. Bis zu 35.000 Gänse können sich zu dieser Jahreszeit im Gebiet des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel versammeln. Vor allem Grau- und Blässgänse machen auf ihrem Zug Richtung Süden Rast oder verbringen hier den Winter.
348 Vogelarten kommen im Nationalpark vor
Besonders eindrucksvoll ist der „Gänsestrich“, wenn die Vögel in großen Formationen über den Himmel ziehen. Ihr lautstarkes Geschnatter ist von Weitem zu hören. Die gefiederten Gäste sind in bester Gesellschaft. Neben vielen anderen Vogelarten (insgesamt kommen 348 vor), lassen sich Krickenten, Silberreiher und mit Glück sogar der majestätische Seeadler beobachten.
Ein guter Ausgangspunkt für Erkundungstouren ist das Nationalparkzentrum in Illmitz. Von hier führen verschiedene Wege durch die abwechslungsreiche Landschaft. Gleich in der Nähe bietet ein Aussichtsturm einen schönen Blick auf den Illmitzer Zicksee. Auch das angrenzende Gebiet Geiselsteller ist einen Besuch wert. Feuchte Senken wechseln sich hier mit Trockenrasen, Schilf, Weideflächen und kleinen Gewässern ab. Gerade die Vielfalt macht das Gebiet für zahlreiche Vogelarten so interessant. Eine rund acht Kilometer lange Runde lässt sich gemütlich in gut zwei Stunden erwandern. Zumindest theoretisch. Denn wer mit dem Fernglas unterwegs ist, bleibt immer wieder stehen, schaut, wartet und entdeckt dabei so manches, das ihm sonst entgangen wäre. Und ganz nebenbei vergisst man auch ein wenig die Zeit.
Mit dem Ranger auf Beobachtungstour
An den salzhaltigen Lacken zeigt sich deutlich, was den Seewinkel einzigartig macht: flache Gewässer, weite Wiesen und eine Landschaft, die beeindruckt. Noch mehr davon gibt es bei der Langen Lacke nahe Apetlon, einem der bekanntesten Vogelbeobachtungsplätze des Nationalparks. Hier wird schnell klar, warum der Seewinkel zu den wichtigsten Rastgebieten für Zugvögel in Mitteleuropa zählt. Wer die Vogelwelt näher kennenlernen möchte, ist bei einer geführten Tour mit einem Nationalpark-Ranger bestens aufgehoben. Die Ranger wissen, welche Arten gerade unterwegs sind, wo sich die besten Beobachtungsplätze befinden und worauf man besonders achten sollte.
So erfährt man ganz nebenbei jede Menge Wissenswertes über die Natur und ihre Bewohner. Natürlich lässt sich die eindrucksvolle Landschaft auch auf eigene Faust erkunden. Ich habe dabei einen besonderen Vorteil: Mein Bruder Gerold ist Hobbyornithologe und leidenschaftlicher Vogelfotograf (siehe links). Mit seiner Begeisterung steckt er auch andere an und verbringt oft selbst Stunden damit, die Tiere vor die Linse zu bekommen.
Während ich mich freue, überhaupt einen Vogel entdeckt zu haben, weiß er längst, welcher es ist, und hat seine Kamera parat. So wird aus einem gemütlichen Spaziergang schnell eine kleine ornithologische Exkursion. Eines lernt man dabei schnell: Neben der richtigen Ausrüstung braucht es vor allem eine gute Portion Geduld. Denn nicht jeder Vogel zeigt sich auf „Bestellung“.
Allgemeine Auskünfte
www.burgenland.info
Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel
Nach einem Tag an der frischen Luft belohnt man sich am besten mit einer ordentlichen Portion burgenländischer Gastfreundschaft und Gemütlichkeit. Zum Beispiel im Gowerl-Haus in Illmitz, einem Buschenschank, wo man bei einem Achterl Wein oder einem Glas Traubensaft und regionalen Schmankerln die Sichtungen des Tages noch einmal Revue passieren lassen kann. Viel mehr braucht es nicht für einen gelungenen Herbsttag.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.