Gefiederte Freunde in Sicht!

Ein guter Ausgangspunkt für Erkundungstouren ist das Nationalparkzentrum in Illmitz. Von hier führen verschiedene Wege durch die abwechslungsreiche Landschaft. Gleich in der Nähe bietet ein Aussichtsturm einen schönen Blick auf den Illmitzer Zicksee. Auch das angrenzende Gebiet Geiselsteller ist einen Besuch wert. Feuchte Senken wechseln sich hier mit Trockenrasen, Schilf, Weideflächen und kleinen Gewässern ab. Gerade die Vielfalt macht das Gebiet für zahlreiche Vogelarten so interessant. Eine rund acht Kilometer lange Runde lässt sich gemütlich in gut zwei Stunden erwandern. Zumindest theoretisch. Denn wer mit dem Fernglas unterwegs ist, bleibt immer wieder stehen, schaut, wartet und entdeckt dabei so manches, das ihm sonst entgangen wäre. Und ganz nebenbei vergisst man auch ein wenig die Zeit.