„Gunkl“-Prozess: Alle drei Urteile rechtskräftig

Die Staatsanwaltschaft Wien wird kein Rechtsmittel gegen die Urteile gegen den Kabarettisten Günther Paal, der wegen Missbrauchs angeklagt war, und jene beiden Frauen einlegen, die Paal in weiterer Folge erpresst hatten. Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, am Freitag gegenüber der „Krone“. Somit sind die Urteile für alle drei Angeklagten rechtskräftig.