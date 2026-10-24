Schock für Lkw-Fahrer: Plötzlich brannte Ladung

Der 38-jährige Österreich hatte Teile einer Rundholzsortieranlage auf seinem Lkw geladen. Er war mit seinem Sattelkraftfahrzeug kurz vor 12.30 Uhr auf der Inntalautobahn gerade auf Höhe der Gemeinde Stans, als er dichten Rauch von seiner Ladung aufsteigen sah. Der Lenker stoppte den Lkw auf dem Pannenstreifen und schlug Alarm.