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Auf der Autobahn

Schock für Lkw-Fahrer: Plötzlich brannte Ladung

Tirol
24.10.2026 19:00
Die Ursache des Feuers dürfte bereits gefunden sein.
Die Ursache des Feuers dürfte bereits gefunden sein.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Im Tiroler Unterland kam es Samstag am frühen Nachmittag auf der Inntalautobahn zu einer brenzligen Situation. Auf einem Lkw begann während der Fahrt die Ladung zu brennen. Der Lkw-Lenker (38) reagierte geistesgegenwärtig. 

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Der 38-jährige Österreich hatte Teile einer Rundholzsortieranlage auf seinem Lkw geladen. Er war mit seinem Sattelkraftfahrzeug kurz vor 12.30 Uhr auf der Inntalautobahn gerade auf Höhe der Gemeinde Stans, als er dichten Rauch von seiner Ladung aufsteigen sah. Der Lenker stoppte den Lkw auf dem Pannenstreifen und schlug Alarm.

Rasches Handeln verhinderte Schlimmeres
Die Feuerwehr Jenbach rückte aus, auch der Streckendienst der Autobahngesellschaft Asfinag und die Polizei waren schnell vor Ort. Das Feuer konnte zum Glück rasch eingedämmt und so Schaden an Lkw und Ladung verhindert werden.

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Das Feuer war im Bereich eines Metallgeräts ausgebrochen. Dieses Gerät war zuvor als Teil der Sortieranlage vom ursprünglichen Standort abgetrennt worden. Dabei waren hohe Temperaturen entstanden. Laut Polizei dürfte das bei der Fahrt zum Brand geführt haben. 

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