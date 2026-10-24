Austria-Frauen lassen im Titelrennen Punkte liegen

Die Frauen von Austria Wien haben im Titelrennen der Fußball-Bundesliga einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Am Samstag lagen die Meisterinnen gegen Altach dank Lotta Cordes (40.) bis zu Beginn der Nachspielzeit auf Siegeskurs, kassierten dann aber vor Heimpublikum den Ausgleich durch Nayana Ebersold (92.). Nach dem 1:1 liegen die Veilchen zwei Punkte hinter St. Pölten bzw. drei hinter Leader Sturm Graz, der aber eine Partie mehr absolviert hat.