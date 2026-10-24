Tiroler FPÖ schickt Abwerzger erneut ins Rennen

„Kein Mensch braucht zwölfmonatigen Wahlkampf“

Die ÖVP reagierte rasch. „Wir freuen uns auf einen Wahlkampf der besten Ideen für Tirol – aber dann, wenn die Wahl vor der Tür steht. Knapp 20 Prozent der Wahlperiode liegen noch vor uns und die Tirolerinnen und Tiroler erwarten zurecht von allen Parteien im Landtag, dass in den kommenden Monaten konstruktiv gearbeitet wird“, sagt Landes-Geschäftsführer Florian Klotz. „Kein Mensch“ brauche einen zwölfmonatigen Wahlkampf. „Auch die FPÖ sollte bis dahin lieber ihre Möglichkeiten im Landtag für die Menschen nutzen“, betont Klotz.