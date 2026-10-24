Elite-Fallschirmjäger gegen neue Gewaltausbrüche

Hausdurchsuchungen in mehreren Städten

Nach den schweren Krawallen vom vergangenen Wochenende hat die italienische Polizei am Samstag in der Lombardei 150 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Betroffen waren mehrere Minderjährige. „Bei der Bekämpfung der Phänomene, die sich als so massiv, komplex und gewalttätig erwiesen haben, wird mit großer Entschlossenheit vorgegangen. Ich setze großes Vertrauen in die Arbeit der Ordnungskräfte, insbesondere der Staatspolizei. Ich vertraue der Fähigkeit unseres Systems und unserer Ordnungskräfte, diese Phänomene in den Griff zu bekommen – auch wenn sie so komplex und schwer zu durchschauen sind“, erklärte der Innenminister Matteo Piantedosi.