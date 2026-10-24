Stars, Tracht und eine Anreise mit Hindernissen

Steirisches Lebensgefühl und musikalische Highlights: Bei „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ (24.10., 20.15 Uhr, ORF 2) stehen Stars wie Johnny Logan auf der Bühne. Doch auch im Publikum gibt’s bekannte Gesichter zu entdecken: Wir haben uns bei der TV-Aufzeichnung schon vorab unter die Promis gemischt. Und Johnny Logan? Der verrät uns, welches Hoppala seine Anreise nach Graz zum kleinen Abenteuer machte.