Ferrari als Pole-Favorit? Hamilton holt Bestzeit

Damit setzte Ferrari seine starke Vorstellung in Texas fort. Am Freitag hatte noch Leclerc beide Trainingseinheiten für sich entschieden. Im abschließenden Training am Samstag übernahm hingegen Hamilton das Kommando. Verstappen musste sich trotz guter Pace geschlagen geben und ärgerte sich zwischenzeitlich über die Schaltvorgänge seines Red Bull.