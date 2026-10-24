Ferrari als Pole-Favorit? Hamilton holt Bestzeit

Ist Ferrari der große Favorit auf die Pole-Position? Lewis Hamilton holte jedenfalls im dritten freien Training von Austin die Bestzeit. Das Qualifying startet um 23 Uhr (HIER im Sportkrone.at-Ticker).
Lewis Hamilton hat im dritten Freien Training zum Großen Preis der USA die Bestzeit aufgestellt! Der Ferrari-Pilot umrundete den Circuit of the Americas in Austin in 1:34,893 Minuten und verwies Red-Bull-Star Max Verstappen auf den zweiten Platz. Rang drei ging an seinen Teamkollegen Charles Leclerc.
Hier das Ergebnis im Detail:
Damit setzte Ferrari seine starke Vorstellung in Texas fort. Am Freitag hatte noch Leclerc beide Trainingseinheiten für sich entschieden. Im abschließenden Training am Samstag übernahm hingegen Hamilton das Kommando. Verstappen musste sich trotz guter Pace geschlagen geben und ärgerte sich zwischenzeitlich über die Schaltvorgänge seines Red Bull.
Hinter dem Spitzentrio landeten die beiden Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell auf den Plätzen vier und fünf. Oscar Piastri wurde Sechster, gefolgt von Audi-Pilot Nico Hülkenberg und McLaren-Fahrer Lando Norris.
Für Gesprächsstoff sorgten erneut die Streckenbegrenzungen. Bereits am Freitag waren zahlreiche Rundenzeiten wegen sogenannter Track-Limits-Verstöße gestrichen worden. Auch im dritten Training mussten mehrere Piloten Bestzeiten abgeben.
Am Samstagabend geht es im Qualifying um die Pole-Position für den Grand Prix am Sonntag.
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