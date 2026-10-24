Salzburg-Kapitänin beendete persönliche Torsperre

Salzburgs Katja Wienerroither traf erstmals seit August wieder. Damit leitete die Kapitänin den verdienten 4:0-Sieg bei Blau-Weiß Linz ein. Trotz des hohen Erfolgs war Trainer Dusan Pavlovic nicht ganz zufrieden und fand reichlich Verbesserungspotenzial.
Endlich! Das dürfte sich Katja Wienerroither nach ihrem Treffer zum 1:0 gegen Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen gedacht haben. Denn die Salzburg-Kapitänin traf erstmals seit 8. August wieder in einem Bundesliga-Spiel. Auch damals war es gegen Blau-Weiß. „Es tut Katja und uns als Team gut“, freute sich Trainer Dusan Pavlovic. Auch weil seine Stürmerin von den gegnerischen Verteidigerin nicht gerade geschont wurde: „Sie waren extrem grob im Spiel gegen Katja. Es war für sie extrem schwierig, aber mit der Zeit ist sie dann immer besser ins Spiel gekommen!“
Am Ende holte sein Team – ohne Maria Plattner, die früh verletzt raus musste – dank einer sehr guten zweiten Hälfte den vierten Sieg in Folge, gewann in Oberösterreich 4:0. „Es war souverän und verdient“, resümierte Pavlovic.
Erst nach Seitenwechsel wurde Salzburg richtig stark
Dennoch sah er einiges an Verbesserungspotenzial. „Wir waren in der ersten Hälfte nicht mit voller Energie und Überzeugung auf dem Platz.“ Nach Seitenwechsel kamen allerdings Julia Grünwald, Elferschützin Valentina Akrap und Emelie Kobler und sorgten für die erwartet klaren Verhältnisse.
In den abschließenden drei Liga-Spielen 2026 warten drei große Herausforderung: Sturm, Austria und St. Pölten gastieren und in der Red Bull Akademie. „Es wird sicherlich schwer. Aber cool, dass wir sehen, wo wir jetzt stehen“, meinte der Coach.
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