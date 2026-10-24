Salzburg-Kapitänin beendete persönliche Torsperre

Endlich! Das dürfte sich Katja Wienerroither nach ihrem Treffer zum 1:0 gegen Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen gedacht haben. Denn die Salzburg-Kapitänin traf erstmals seit 8. August wieder in einem Bundesliga-Spiel. Auch damals war es gegen Blau-Weiß. „Es tut Katja und uns als Team gut“, freute sich Trainer Dusan Pavlovic. Auch weil seine Stürmerin von den gegnerischen Verteidigerin nicht gerade geschont wurde: „Sie waren extrem grob im Spiel gegen Katja. Es war für sie extrem schwierig, aber mit der Zeit ist sie dann immer besser ins Spiel gekommen!“