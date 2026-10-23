Glücklich schlafen: 10 Tipps für bessere Nachtruhe

Wir alle wissen: Guter Schlaf regeneriert Körper und Geist. Zellschäden werden repariert und das Immunsystem stärkt. Während der Nacht verarbeitet das Gehirn die Erlebnisse des Tages, was die Konzentrations- und Gedächtnisleistung verbessert. Zudem reguliert erholsamer Schlaf den Hormonhaushalt und schützt dadurch vor Stoffwechselstörungen sowie Übergewicht. Ein dauerhaft guter Schlaf senkt außerdem das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und stärkt die psychische Gesundheit.