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Glücklich schlafen: 10 Tipps für bessere Nachtruhe

Ratgeber
23.10.2026 08:00
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Die Zeitumstellung im Herbst gilt als weniger belastend als jene im Frühjahr. Für die innere Uhr ...
Die Zeitumstellung im Herbst gilt als weniger belastend als jene im Frühjahr. Für die innere Uhr ist es grundsätzlich leichter, den Tagesrhythmus nach hinten zu verschieben als ihn vorzuverlegen.(Bild: Drobot Dean - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Guter Schlaf ist entscheidend für unsere körperliche und psychische Gesundheit. Doch Stress, Grübeleien und ungünstige Gewohnheiten können das Ein- und Durchschlafen erschweren. Mit einigen einfachen Maßnahmen und dem passenden Kissen lässt sich die Schlafqualität häufig deutlich verbessern. Wir haben – pünktlich zur Zeitumstellung! – die besten Tipps für Sie.

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Wir alle wissen: Guter Schlaf regeneriert Körper und Geist. Zellschäden werden repariert und das Immunsystem stärkt. Während der Nacht verarbeitet das Gehirn die Erlebnisse des Tages, was die Konzentrations- und Gedächtnisleistung verbessert. Zudem reguliert erholsamer Schlaf den Hormonhaushalt und schützt dadurch vor Stoffwechselstörungen sowie Übergewicht. Ein dauerhaft guter Schlaf senkt außerdem das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und stärkt die psychische Gesundheit. 

Kurz: Schlaf fördert die tägliche Leistungsfähigkeit und trägt maßgeblich zu einer höheren Lebensqualität bei. Erholsamer Schlaf aber beginnt nicht erst im Bett, sondern bereits am Tag: Regelmäßige Schlafenszeiten, ausreichend Tageslicht, Bewegung und eine entspannte Abendroutine ohne Handy oder TV sind oft wirkungsvoller als Schlaftabletten oder vermeintliche Wundermittel.

Träumen Sie schön!
Zehn Tipps für Ihren besseren Schlaf:

1. Feste Schlafzeiten einhalten: Möglichst jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen - auch am Wochenende. Das stabilisiert den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus.

2. Schlafzimmer kühl halten: Eine Raumtemperatur von etwa 16 bis 19 Grad empfinden viele Menschen als angenehm. Wichtig sind außerdem Dunkelheit und Ruhe.

3. Bildschirmzeit reduzieren: Smartphone, Tablet und Fernseher möglichst 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafengehen beiseitelegen. Vor allem aufregende Inhalte können wach halten.

4. Koffein rechtzeitig vermeiden: Kaffee, Energydrinks und schwarzer Tee können noch Stunden später die Schlafqualität beeinträchtigen. Empfindliche Menschen sollten bereits sechs bis acht Stunden vor dem Zubettgehen darauf verzichten.

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5. Regelmäßig bewegen: Sport fördert einen erholsamen Schlaf. Intensive Trainingseinheiten unmittelbar vor dem Schlafengehen können allerdings manche Menschen aufputschen.

6. Abendrituale schaffen: Lesen, ruhige Musik, Atemübungen oder ein warmes Bad helfen, den Tag bewusst ausklingen zu lassen.

7. Gedanken aufschreiben: Wer abends zum Grübeln neigt, kann offene Aufgaben und Sorgen vor dem Schlafengehen notieren. Das entlastet den Kopf.

8. Auf die Schlafumgebung achten: Eine passende Matratze und ein Kissen, das Kopf und Nacken angenehm stützt, können den Liegekomfort verbessern (Tipps siehe unten!).

9. Tageslicht tanken: Besonders morgens hilft natürliches Licht dabei, die innere Uhr zu synchronisieren und abends leichter müde zu werden. Im Schlafzimmer sollte es dunkel sein. Im Notfall hilft eine Schlafmaske.

10. Schlaf nicht erzwingen: Wer längere Zeit wach liegt und sich zunehmend ärgert, sollte kurz aufstehen und einer ruhigen Beschäftigung nachgehen. Erst bei erneuter Müdigkeit zurück ins Bett.

Ein Kissen für alle Schlaftypen
Manchmal braucht es nicht viel, um sich im Schlafzimmer rundum wohlzufühlen. Gedämpftes Licht, eine ruhige Umgebung, eine Matratze mit passendem Härtegrad samt kuscheliger Decke und ein auf den Schlaftyp geeignetes Kissen schaffen eine gute Basis.

Ein Kissen, das für alle Schlaftypen – Bauch-, Seiten- und Rückenschäfer – bestens geeignet ist, lädt auf dem Sofa, beim Lesen oder als Begleiter im Bett dazu ein, sich zurückzulehnen und zu entspannen. So auch die ergonomischen bzw. orthopädischen Kissen der Marke Glücksstoff.

(Bild: Glücksstoff)

Das Kissen entpuppt sich als wahrer Allrounder und passt sich durch flexiblen, hochwertigen Schaumstoff perfekt Kopf und Nacken an. Die spezielle Form unterstützt die Halswirbelsäule in unterschiedlichen Schlafpositionen, der atmungsaktive Bezug ist abnehmbar und waschbar. Zusätzliche Qualitätsmerkmale sind die OEKO-TEX STANDARD 100-Zertifizierung und das dermatest-Prüfsiegel.

Für individuelle Bedürfnisse geeignet

Das Ergo-Kissen im Detail:

  • Das Glückstoff Ergo-Kissen besitzt einen durchgehenden, festen Memory-Foam-Kern mit einem statischen Profil, welches zwei unterschiedlich hohe Seiten sowie eine ergonomische Mulde im Mittelbereich aufweist.

  • Die Anpassbarkeit erfolgt über eine feste Form, bei der sich die Höhe nicht durch herausnehmbare Lagen verändern lässt, sondern durch das Drehen des Kissens gewählt wird.

  • Zu den Besonderheiten gehört ein im Lieferumfang enthaltener Reise- beziehungsweise Jutebeutel zum Einrollen und Transportieren.

  • Der Bezug des Ergo-Kissens besteht aus einer Eukalyptusfaser-Spandex-Mischung.

(Bild: Glücksstoff)

Das Allrounder-Kissen im Detail:

  • Das Glückstoff Allrounder-Kissen verfügt über ein modulares Schichtensystem aus Memory Foam.

  • Die Anpassbarkeit ist variabel verstellbar, da das Kissen herausnehmbare Einlagen in Form eines Höhen-Pads und eines Härtegrad-Pads enthält.

  • Sowohl die Kissenhöhe als auch der Härtegrad lassen sich durch das Entnehmen oder Einfügen von Schaumstoffschichten individuell an die persönliche Schlafposition anpassen.

  • Das Allrounder-Kissen bietet dadurch eine höhere Flexibilität bei unklarer Passform in Bezug auf die eigene Anatomie oder Matratze.

Gerade nach einem anstrengenden Tag kann ein weiches Kissen zum persönlichen Wohlfühlritual positiv beitragen. Ein schönes Geschenk für alle, die sich selbst oder anderen eine Extraportion Gemütlichkeit gönnen möchten.

Wichtig: Wer über mehrere Wochen schlecht schläft oder tagsüber stark beeinträchtigt ist, sollte mögliche Ursachen ärztlich abklären lassen.

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