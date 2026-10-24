„Mit ihrem Tod haben wir lebenslang bekommen“

Jener Mann, der verdächtigt wurde, 2005 in Innsbruck seine damalige Studienkollegin Daniela Kammerer erstochen zu haben, bekam nun bei seinem Prozess einen Freispruch. Die Eltern des Opfers waren im Gerichtssaal. „Wir wissen schon lange nicht“, sagen sie, „was wir glauben sollen. Und was nicht.“