Die Tiroler Vereine sind an der Westliga-Spitze

St. Johanns Trainer Norbert Frey richtete nach der Niederlage den Blick sofort nach vorne – auf das Heimderby am 31. Oktober gegen Kitzbühel. „Das ist schon seit Wochen Thema im Verein!“

In der Gamsstadt liegt der Fokus noch auf einer anderen Aufgabe. „Wir konzentrieren uns noch auf das Cupspiel gegen Ebbs am Montag“, ließ Kitzbühel-Trainer Michael Baur wissen. Beim 3:2-Heimsieg gegen Wolfurt sah er nach einem 0:2-Pausenrückstand in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht seiner Mannschaft. „Wir hatten dann einige Wechsel, und das hat uns gutgetan – der Sieg war absolut verdient.“