Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Imst auf Platz Eins

Die Tiroler Vereine sind an der Westliga-Spitze

Fußball Dritte Liga
24.10.2026 19:45
Schwaz holte mit Kapitän Florian Tipotsch (r.) den siebten Sieg in Folge.
Schwaz holte mit Kapitän Florian Tipotsch (r.) den siebten Sieg in Folge.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Unter den ersten elf Vereinen der Regionalliga West finden sich alle acht Tiroler Teams – die Ländle-Klubs ziehen in der Tabelle vorerst den Kürzeren. In sieben der acht Partien der 13. Runde setzten sich die Heimmannschaften durch, einzig die Altach Juniors feierten einen Auswärtssieg.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Von Kufstein bis nach Imst – die Tiroler Vereine überzeugen aktuell in der Westliga. So auch in Schwaz: Der Tabellenzweite feierte beim 3:1-Heimsieg gegen Aufsteiger St. Johann den siebten Sieg in Folge. „Wir hatten für die letzten vier Spiele das Ziel von zehn Punkten ausgegeben, jetzt waren es sogar zwölf“, freute sich Silberstadt-Trainer Akif Güclü. Die Zielvorgabe für die verbleibenden sechs Spiele inklusive Cup ist klar: „Jetzt wollen wir natürlich alle Spiele gewinnen“, erklärte Güclü.

 

St. Johanns Trainer Norbert Frey richtete nach der Niederlage den Blick sofort nach vorne – auf das Heimderby am 31. Oktober gegen Kitzbühel. „Das ist schon seit Wochen Thema im Verein!“

In der Gamsstadt liegt der Fokus noch auf einer anderen Aufgabe. „Wir konzentrieren uns noch auf das Cupspiel gegen Ebbs am Montag“, ließ Kitzbühel-Trainer Michael Baur wissen. Beim 3:2-Heimsieg gegen Wolfurt sah er nach einem 0:2-Pausenrückstand in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht seiner Mannschaft. „Wir hatten dann einige Wechsel, und das hat uns gutgetan – der Sieg war absolut verdient.“

Brustlöser für Prosic
Auch Kufstein durfte jubeln: Die Mannschaft von Trainer Ronald Gercaliu setzte sich gegen die Reichenau mit 3:1 durch. „Wir hätten sogar höher gewinnen können“, meinte Gercaliu, der sich besonders über den Doppelpack von Stürmer Marcel Prosic freute. „Er hatte eine Phase, in der er zu viel nachgedacht hat. Umso schöner, dass es jetzt klappt“, ergänzte der Kufstein-Coach.

An der Tabellenspitze gab sich Imst keine Blöße. Der Tabellenführer gewann sein Heimspiel gegen Fügen mit 2:1. Nach nur acht Minuten führten die Oberländer durch Treffer von Casado und Lorenz bereits mit 2:0. Der Anschlusstreffer von Delic in der 33. Minute änderte am Heimerfolg nichts mehr. Nur Hohenems bleibt Imst und Schwaz nach dem 5:2-Heimsieg gegen die WSG Juniors mit einem Punkt Rückstand auf den Fersen.

Die Ergebnisse der 13. Runde.

Hohenems – WSG Tirol Juniors 5:2 (2:1). Tore: Tripp (19., 57.), Heimböck (45+1), Nagler (83.), Valdir (90); Wanner (41.), D. Siess (82.)

Schwaz – St. Johann 3:1 (2:0). Tore: Herwig (36. ET), Plattner (43.), Alak (52.); Afifeh (63.).

Kitzbühel – Wolfurt 3:2 (0:2). Tore: Baur (62.), Redek (73.), Borsuk (93.); Zehrer (14.), Bayraktar (45.).

Kufstein – Reichenau 3:1 (1:0). Tore: Gavric (28.), Prosic (66., 91.); Eller (62.).

Imst – Fügen 2:1 (2:0). Tore: Cadado (4.), Lorenz (8.); Delic (33.).

Weiters: Dornbirn – Altach Juniors 0:2 (0:1), Röthis – Lustenau 4:3 (4:2), Lauterach – Lochau 2:0 (0:0).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball Dritte Liga
24.10.2026 19:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Überraschter „Gunkl“ muss drei Jahre ins Gefängnis
204.982 mal gelesen
Günther Paal am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht – er wurde schuldig gesprochen.
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
109.866 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
97.172 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Ausland
Polizisten schlagen in Paris auf Frau ein
721 mal kommentiert
Hier ist zu sehen, wie Polizisten in Paris mit Demonstranten aneinander geraten.
Mehr Fußball Dritte Liga
Imst auf Platz Eins
Die Tiroler Vereine sind an der Westliga-Spitze
Nach 0:2-Rückstand
St. Johann rettete spät noch den Punkt
Regionalliga Nord
Wildmann-Wochen sind bei Grünau eröffnet
Sponsoring bleibt
Sektionsleiter legt Amt bei Nordliga-Klub zurück
Wals-Grünau greift an
Erst poltern und dann den Herbst vergolden

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf