Die Tiroler Vereine sind an der Westliga-Spitze

Unter den ersten elf Vereinen der Regionalliga West finden sich alle acht Tiroler Teams – die Ländle-Klubs ziehen in der Tabelle vorerst den Kürzeren. In sieben der acht Partien der 13. Runde setzten sich die Heimmannschaften durch, einzig die Altach Juniors feierten einen Auswärtssieg.
Von Kufstein bis nach Imst – die Tiroler Vereine überzeugen aktuell in der Westliga. So auch in Schwaz: Der Tabellenzweite feierte beim 3:1-Heimsieg gegen Aufsteiger St. Johann den siebten Sieg in Folge. „Wir hatten für die letzten vier Spiele das Ziel von zehn Punkten ausgegeben, jetzt waren es sogar zwölf“, freute sich Silberstadt-Trainer Akif Güclü. Die Zielvorgabe für die verbleibenden sechs Spiele inklusive Cup ist klar: „Jetzt wollen wir natürlich alle Spiele gewinnen“, erklärte Güclü.
St. Johanns Trainer Norbert Frey richtete nach der Niederlage den Blick sofort nach vorne – auf das Heimderby am 31. Oktober gegen Kitzbühel. „Das ist schon seit Wochen Thema im Verein!“
In der Gamsstadt liegt der Fokus noch auf einer anderen Aufgabe. „Wir konzentrieren uns noch auf das Cupspiel gegen Ebbs am Montag“, ließ Kitzbühel-Trainer Michael Baur wissen. Beim 3:2-Heimsieg gegen Wolfurt sah er nach einem 0:2-Pausenrückstand in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht seiner Mannschaft. „Wir hatten dann einige Wechsel, und das hat uns gutgetan – der Sieg war absolut verdient.“
Brustlöser für Prosic
Auch Kufstein durfte jubeln: Die Mannschaft von Trainer Ronald Gercaliu setzte sich gegen die Reichenau mit 3:1 durch. „Wir hätten sogar höher gewinnen können“, meinte Gercaliu, der sich besonders über den Doppelpack von Stürmer Marcel Prosic freute. „Er hatte eine Phase, in der er zu viel nachgedacht hat. Umso schöner, dass es jetzt klappt“, ergänzte der Kufstein-Coach.
An der Tabellenspitze gab sich Imst keine Blöße. Der Tabellenführer gewann sein Heimspiel gegen Fügen mit 2:1. Nach nur acht Minuten führten die Oberländer durch Treffer von Casado und Lorenz bereits mit 2:0. Der Anschlusstreffer von Delic in der 33. Minute änderte am Heimerfolg nichts mehr. Nur Hohenems bleibt Imst und Schwaz nach dem 5:2-Heimsieg gegen die WSG Juniors mit einem Punkt Rückstand auf den Fersen.
Die Ergebnisse der 13. Runde.
Hohenems – WSG Tirol Juniors 5:2 (2:1). Tore: Tripp (19., 57.), Heimböck (45+1), Nagler (83.), Valdir (90); Wanner (41.), D. Siess (82.)
Schwaz – St. Johann 3:1 (2:0). Tore: Herwig (36. ET), Plattner (43.), Alak (52.); Afifeh (63.).
Kitzbühel – Wolfurt 3:2 (0:2). Tore: Baur (62.), Redek (73.), Borsuk (93.); Zehrer (14.), Bayraktar (45.).
Kufstein – Reichenau 3:1 (1:0). Tore: Gavric (28.), Prosic (66., 91.); Eller (62.).
Imst – Fügen 2:1 (2:0). Tore: Cadado (4.), Lorenz (8.); Delic (33.).
Weiters: Dornbirn – Altach Juniors 0:2 (0:1), Röthis – Lustenau 4:3 (4:2), Lauterach – Lochau 2:0 (0:0).
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