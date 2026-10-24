Arsenal schlägt Everton und nutzt Citys Patzer

Die „Gunners“ konnten sich erneut auf ihre Standardstärke verlassen. Ezri Konsa traf bereits in der 7. Minute nach einem Eckball. Gabriel, Innenverteidiger-Kollege Konsas, köpfelte gut zwanzig Minuten vor dem Ende eine Flanke von Ben White ein. Matchwinner für Aston Villa war indes Nicolas Jackson. Der in der Vorsaison an Bayern München verliehene Senegalese brachte sein Team in der 6. Minute in Führung und traf nach dem Ausgleich von Erling Haaland (52.) in der 60. Minute zum Siegestor.