Regierung friert Gebühren für Pass und Co. ein

Entlastung nach Mega-Erhöhung

Allerdings: Im Jahr 2025 im Zuge des Sparbudgets wurden die Gebühren extrem angehoben. Die meisten Bundesgebühren wurden davor jahrelang nicht erhöht (teils seit 2011), woraus sich eine Inflationsanpassung von 48,2 Prozent ergab. So wurde die Gebühr für Reisepässe im Juli 2025 von 76 auf 112 Euro erhöht und für Personalausweis von 62 auf 91 Euro. Für die Ausstellung eines Führerscheins sind seit dem 90 statt 61 Euro zu bezahlen, für einen Zulassungsschein 178 statt 120 Euro. Vergleichsweise preiswert bleiben mit 74 statt 50 Euro die Gebühren für die Eheschließung.