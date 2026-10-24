Falsches Signal, sich aus Verantwortung zu ziehen

Unsicherheit und Enttäuschung machen sich seit Bekanntwerden des Datenklaus im beschaulichen Kurort Reichenau an der Rax (NÖ) breit. „Ich weiß nicht, ob meine Daten auch im Darknet sind. Es ist wie ein kleiner Einbruch“, fasst Alfred Finz, pensionierter Finanz-Staatssekretär zusammen, was viele fürchten. Darunter befinden sich vor allem heikle Dokumente wie Zeugnisse, Lebensläufe oder private Gesundheitsdaten – auch von Minderjährigen.