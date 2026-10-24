Zwischen Pointen, Kabarett und „Empörungskultur“

Die Pointen liegen für Andreas Ferner am Gang: Der Lehrer und Kabarettist hat im Schulalltag reichlich Stoff für die Bühne gesammelt. Bald feiert er mit seinem neuen Programm „Bro-Fessor, checkst du!?“ Premiere. Im Talk spricht er über Helikoptereltern, skurrile Bühnenmomente und Kabarett in Zeiten der „Empörungskultur“. Warum für ihn alle durch den Kakao gezogen werden dürfen? Stefana Madjarov hat in „Krone zu Mittag“ nachgefragt.