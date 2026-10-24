Die Brücke von Andau: Ein Symbol der Freiheit

Etwa elf Kilometer von der Gemeinde Andau (Bezirk Neusiedl am See) entfernt führte eine kleine schmale Holzbrücke über den Einser-Kanal, der die Grenze zwischen Österreich und Ungarn bildet. Vor 70 Jahren schlug ihre große Stunde!
Diese Brücke, wohl um 1900 von den Andauern selbst errichtet, diente den örtlichen Bauern bis zum Ende des 2. Weltkrieges dazu, aus dem benachbarten Ungarn Produkte wie Heu, Holz oder andere landwirtschaftliche Güter zu transportieren oder die dort gelegenen Wiesen und Äcker zu bestellen.
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