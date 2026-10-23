Chastain als Horror-Mum und Elyas M‘Barek in Wien

Die Zeit des Grusels hat begonnen: Jessica Chastain lehrt uns das Fürchten und bleibt damit auf der großen Leinwand nicht alleine. Außerdem: Kalman Gergely und Sasa Schwarzjirg plaudern über zwei Serienstarts, die man nicht verpassen sollte. Das und noch viel mehr – wie immer bei Watchlist.