Was moderne Therapien bei Psoriasis leisten können

Erscheinungsfreie Haut ist ein realistisches Ziel

Während früher oft lediglich versucht wurde, die Beschwerden zu lindern, sind die Therapieziele heute deutlich ambitionierter. Moderne Medikamente ermöglichen vielen Patienten eine nahezu oder vollständig erscheinungsfreie Haut, weniger Juckreiz und Schmerzen sowie eine bessere soziale Teilhabe. So können sie ihren Alltag wieder unbeschwert gestalten. „Auch schwierig zu behandelnde Areale wie die Kopfhaut, Nägel, Hände, Füße oder der Intimbereich lassen sich heute deutlich besser behandeln als noch vor einigen Jahren. Dennoch kann die Therapie dieser Bereiche mitunter mehr Geduld erfordern“, führt Dr. Borst weiter aus.