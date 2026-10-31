Bürger gingen gegen ÖGK-Kahlschlag auf die Straße

ÖGK lässt sich nicht in die Karten blicken

Man arbeite an der Weiterentwicklung der Kundenservices, konkrete Standorte stünden aktuell nicht im Mittelpunkt, gibt sich die ÖGK auf „Krone“-Anfrage nur wenig auskunftsfreudig. Man verfolge das Ziel, den Kundenservice weiter zu stärken – regional, persönlich und digital in einem ausgewogenen Zusammenspiel. „Ein Schwerpunkt liegt generell auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer digitalen Services, da sie gut angenommen werden und stark nachgefragt sind“, heißt es aus der Krankenkasse weiters. Man gehe davon aus, dass sich dieser Trend fortsetze.