USA genehmigen Verkauf von Patriot-Raketen an Kiew

Selenskyj drängt auf schnellere Hilfe

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich daher zwar für die Genehmigung der Flugabwehrraketen, drängte allerdings auf schnellere Hilfe für den bevorstehenden Winter. Seinen Angaben nach sollen die Lieferungen erst in ein paar Jahren beginnen. Die Ukraine bitte um Entscheidungen, die den Schutz von Menschenleben nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt gewährleisteten, sondern dann, wenn die Bedrohung bestehe, betonte er.