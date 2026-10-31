Ergometer und Schmäh als die beste Medizin

„Glücksbringer war ich ja keiner“

Aktuell umso mehr, geht’s am Samstag (15.30) in Bregenz um den vierten vollen Erfolg in Serie. „Mittlerweile sind wir spielerisch gut unterwegs, die Konstanz passt. Zu Saison-Beginn hatten wir richtige Kopfschmerzen, wussten nicht, wie wir je ein Spiel gewinnen sollen“, erinnert sich der Abwehrchef an die dunkle Südstädter Zeit zurück. Aus der stammt auch sein bislang einziger Einsatz über 90 Minuten, dem peinlichen Cup-Aus in der ersten Runde gegen Landesligist Leithaprodersdorf. Wird eigentlich wieder höchste Zeit für die volle Distanz, oder? „Glücksbringer war ich ja sichtlich keiner“, scherzt Meisl, ehe er dann doch abbremst: „Ich taste mich langsam heran, bin noch nicht bei 100 Prozent. Aber es ist nur eine Frage der Zeit.“