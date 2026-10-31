„Dann wird unser Sport nicht mehr zu retten sein“

„Laufen Gefahr, den Sport durch Online-Hass zu verlieren“

Ganz und gar nicht zum Feiern zumute ist einem aber, wenn man sich ansieht, was so manch andere vermeintliche „Fans“ zuletzt aufgeführt haben. Nach dem Zwist der beiden Alpine-Piloten Pierre Gasly und Franco Colapinto im Rennen in Madrid sah sich der Franzose im Internet mit Anfeindungen der übelsten Sorte konfrontiert. In einem Interview mit „The Drive“ wurde FIA-Präsident Mohammed Bin Sulayem konkret: „Pierre wurde 13.000-mal mit Morddrohungen bombardiert!“ Die im Übrigen auch gegen Angehörige und seine Freundin gerichtet wurden. „Wir laufen Gefahr, den Sport durch Online-Hass zu verlieren. Wenn wir nichts unternehmen, wird unser Sport irgendwann nicht mehr zu retten sein“, sagte Bin Sulayem, der im Rahmen einer Initiative des Weltverbandes gegen die Drohungen der Maulhelden vorgehen will.