Mädchen auf Schutzweg von Pkw erfasst: Verletzt

Böser Unfall am Freitagnachmittag in Pflach im Tiroler Außerfern! Eine Pkw-Lenkerin (27) erfasste eine Schülerin (13) auf einem Schutzweg. Das Mädchen wurde dabei erheblich verletzt.
Zum folgenschweren Unfall kam es gegen 17.25 Uhr auf der Reuttener Straße im Gemeindegebiet von Pflach. Dort fuhr eine 27-jährige Einheimische mit ihrem Pkw in Richtung Reutte.
Zeitgleich ging eine 13-jährige Einheimische über einen Schutzweg. Die Lenkerin bemerkte die Schülerin erst, als diese etwa in der Mitte des Schutzweges ging. Die 27-Jährige stieg auf die Bremse, konnte eine Kollision mit dem Mädchen jedoch nicht mehr verhindern.
Mädchen nach Kollision verletzt
Die 13-Jährige stürzte auf die Fahrbahn, konnte jedoch gleich wieder selbstständig aufstehen und auf den Gehsteig laufen. Sie wurde durch den Zusammenstoß erheblich verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus nach Reutte gebracht. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.
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