Sportclub mit meisten Zuschauern seit 40 Jahren!

Nur Aufstieg ohne Existenzängste

„Diese Fanbase und Tradition muss zwangsläufig in die zweite Liga“, besteht für WSC-Vizeboss David Krapf Günther kein Zweifel. Mit dem neuen Stadion sei die Grundlage gelegt, ein würdiger Rahmen für die Heimspiele gegen Vereine wie Wacker Innsbruck, Austria Salzburg oder die Vienna geschaffen worden. Überstürzen möchte man aber nichts: „Wir wollen nur in die zweite Liga, wenn wir dort ohne Existenzängste sein können!“