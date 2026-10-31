„Wir hören nicht drauf, was von Außen gesagt wird“

Der amtierende Cup-Sieger UHK Krems kommt noch nicht in die Gänge, die Truppe von Coach Ibish Thaqi hat mit allerlei Problemen zu kämpfen. Aber deswegen Trübsal blasen? Passt zu den Wachauern nicht!
Kader-Umbruch im Sommer plus haufenweise Ausfälle – das ergibt? Einen Grusel-Saisonstart für die Kremser Handballer, mit nur einem vollen Erfolg aus acht Spielen. Doch das berühmte Handtuch wird vor dem Halloween-Heimspiel gegen Linz (19 Uhr) nicht geworfen. Ganz im Gegenteil!
„Ziehen alle an einem Strang“
„Auch wenn die Ergebnisse noch nicht wie gewünscht sind, weiß ich, dass wir definitiv mehr drauf haben. Die Stimmung in der Kabine ist top, wir ziehen alle gemeinsam an einem Strang“, weiß Krems-Trainer Ibish Thaqi, dem die dünne Personaldecke seit Saisonstart einen dauerhaften Strich durch die sportliche Rechnung machte.
Zwei Wehwechen kommen auf einen Genesenen
Kommt ein Genesener retour, gibt’s die nächsten zwei Wehwehchen in der Wachau. Verdeutlicht sich ganz besonders gut, wenn man einen Blick auf die Trainingslisten des amtierenden Cup-Siegers wirft. Seit Trainings-Auftakt Ende Juli konnte kein einziges (!) Training mit allen Spielern vollzogen werden. „Wie hören nicht darauf, was von Außen gesagt wird. Wir kennen die Details, wissen, was wir drauf haben und dass unsere Zeit sicher wieder kommen wird.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.