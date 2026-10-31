„Wir hören nicht drauf, was von Außen gesagt wird“

Kader-Umbruch im Sommer plus haufenweise Ausfälle – das ergibt? Einen Grusel-Saisonstart für die Kremser Handballer, mit nur einem vollen Erfolg aus acht Spielen. Doch das berühmte Handtuch wird vor dem Halloween-Heimspiel gegen Linz (19 Uhr) nicht geworfen. Ganz im Gegenteil!



„Ziehen alle an einem Strang“

„Auch wenn die Ergebnisse noch nicht wie gewünscht sind, weiß ich, dass wir definitiv mehr drauf haben. Die Stimmung in der Kabine ist top, wir ziehen alle gemeinsam an einem Strang“, weiß Krems-Trainer Ibish Thaqi, dem die dünne Personaldecke seit Saisonstart einen dauerhaften Strich durch die sportliche Rechnung machte.