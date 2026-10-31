Silvia Schneider: „Jede Falte wird kommentiert“

Für die Moderatorin sind die Erwartungen an die Damenwelt schlichtweg zu hoch: „Manchmal hat man das Gefühl, dass wir gleichzeitig jung, erfolgreich, natürlich, perfekt gestylt und möglichst mühelos schön sein sollen. Ein ziemlicher Spagat, wenn man mich fragt.“ Sie selbst liebt es zwar sich in Schale zu werfen, möchte das aber aus Freude tun und nicht, um den Erwartungen anderer gerecht zu werden.