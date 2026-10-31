Silvia Schneider: „Jede Falte wird kommentiert“

Was für viele Frauen zum Alltag gehört, macht auch vor prominenten Gesichtern nicht halt. Silvia Schneider weiß nur zu gut, wie kritisch das Aussehen von Frauen beurteilt wird. Im „Krone“-Interview spricht die 44-Jährige über den Druck, stets makellos erscheinen zu müssen, und verrät, wann sie den Glamour gerne ablegt.
Sie wurde erst kürzlich mit dem „Inspiring Excellence Award“ ausgezeichnet, und auch sonst ist Silvia Schneider in vielen Bereichen sehr präsent. Ob als Moderatorin, Designerin oder Unternehmerin – die 44-Jährige ist ein wahres Multitalent. Im Fernsehen schwingt sie regelmäßig den Kochlöffel, für Humanic entwirft sie Schuhe und mit ihrer eigenen Produktionsfirma ist sie auch hinter der Kamera erfolgreich.
Öffentliche Erwartungen
Dabei zeigt sich die gebürtige Oberösterreicherin stets tadellos frisiert und bis ins kleinste Detail zurechtgemacht. Doch der schöne Schein hat auch seine Schattenseiten. Denn selbst Schneider kennt den Druck, immer makellos aussehen zu müssen.
„Gerade Frauen in der Öffentlichkeit werden unglaublich genau beobachtet. Jedes Kleid, jede Falte, jede Veränderung wird kommentiert“, erzählt sie im „Krone“-Gespräch.
Für die Moderatorin sind die Erwartungen an die Damenwelt schlichtweg zu hoch: „Manchmal hat man das Gefühl, dass wir gleichzeitig jung, erfolgreich, natürlich, perfekt gestylt und möglichst mühelos schön sein sollen. Ein ziemlicher Spagat, wenn man mich fragt.“ Sie selbst liebt es zwar sich in Schale zu werfen, möchte das aber aus Freude tun und nicht, um den Erwartungen anderer gerecht zu werden.
Es darf auch mal gemütlich sein
Dass es bei ihr abseits des Rampenlichts auch ganz anders zugeht, verrät die Designerin ebenfalls. Denn zu Hause dürfen hohe Schuhe und Make-up gerne einmal Pause machen. „Ich liebe es, einmal vollkommen ungeschminkt, mit zusammengebundenen Haaren und in einer gemütlichen Hose zu Hause zu sein.“ Gerade weil sie beruflich so oft im Mittelpunkt steht, sind ihr diese entspannten Momente besonders kostbar.
Über frühere Mode-Fauxpas wird hingegen geschmunzelt: „Ich bereue eigentlich keine meiner modischen Entscheidungen. Auch die weniger gelungenen gehören schließlich zur eigenen Geschichte.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.