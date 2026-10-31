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Der Druck der Frauen

Silvia Schneider: „Jede Falte wird kommentiert“

Adabei Österreich
31.10.2026 09:00
Seit Jahren steht die vielseitige Moderatorin im Rampenlicht und weiß nur zu gut, welche ...
Seit Jahren steht die vielseitige Moderatorin im Rampenlicht und weiß nur zu gut, welche Erwartungen sie regelmäßig erfüllen muss.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Was für viele Frauen zum Alltag gehört, macht auch vor prominenten Gesichtern nicht halt. Silvia Schneider weiß nur zu gut, wie kritisch das Aussehen von Frauen beurteilt wird. Im „Krone“-Interview spricht die 44-Jährige über den Druck, stets makellos erscheinen zu müssen, und verrät, wann sie den Glamour gerne ablegt.

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Sie wurde erst kürzlich mit dem „Inspiring Excellence Award“ ausgezeichnet, und auch sonst ist Silvia Schneider in vielen Bereichen sehr präsent. Ob als Moderatorin, Designerin oder Unternehmerin – die 44-Jährige ist ein wahres Multitalent. Im Fernsehen schwingt sie regelmäßig den Kochlöffel, für Humanic entwirft sie Schuhe und mit ihrer eigenen Produktionsfirma ist sie auch hinter der Kamera erfolgreich.

Öffentliche Erwartungen
Dabei zeigt sich die gebürtige Oberösterreicherin stets tadellos frisiert und bis ins kleinste Detail zurechtgemacht. Doch der schöne Schein hat auch seine Schattenseiten. Denn selbst Schneider kennt den Druck, immer makellos aussehen zu müssen.

„Gerade Frauen in der Öffentlichkeit werden unglaublich genau beobachtet. Jedes Kleid, jede Falte, jede Veränderung wird kommentiert“, erzählt sie im „Krone“-Gespräch.

Mit einer Auszeichnung im Gepäck zog Silvia Schneider bei den Vienna Awards in ihrer ...
Mit einer Auszeichnung im Gepäck zog Silvia Schneider bei den Vienna Awards in ihrer atemberaubenden Abendrobe alle Blicke auf sich.(Bild: Alexander Tuma)

Für die Moderatorin sind die Erwartungen an die Damenwelt schlichtweg zu hoch: „Manchmal hat man das Gefühl, dass wir gleichzeitig jung, erfolgreich, natürlich, perfekt gestylt und möglichst mühelos schön sein sollen. Ein ziemlicher Spagat, wenn man mich fragt.“ Sie selbst liebt es zwar sich in Schale zu werfen, möchte das aber aus Freude tun und nicht, um den Erwartungen anderer gerecht zu werden.

Es darf auch mal gemütlich sein
Dass es bei ihr abseits des Rampenlichts auch ganz anders zugeht, verrät die Designerin ebenfalls. Denn zu Hause dürfen hohe Schuhe und Make-up gerne einmal Pause machen. „Ich liebe es, einmal vollkommen ungeschminkt, mit zusammengebundenen Haaren und in einer gemütlichen Hose zu Hause zu sein.“ Gerade weil sie beruflich so oft im Mittelpunkt steht, sind ihr diese entspannten Momente besonders kostbar.

Über frühere Mode-Fauxpas wird hingegen geschmunzelt: „Ich bereue eigentlich keine meiner modischen Entscheidungen. Auch die weniger gelungenen gehören schließlich zur eigenen Geschichte.“

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