Zwei starke Frauen mit selten tiefem Glauben

Der reformierte Glaube verbreitet sich – auch wegen des Buchdruckes und Luthers Bibelübersetzung in eine einfache deutsche Sprache. Lutherbibeln aus dem 16. Jahrhundert sind beispielsweise heute noch im GailtalMuseum im Schloss Möderndorf bei Hermagor oder am Zietner-Hof auf dem Kraigerberg verwahrt. Lange konnte in ihnen nur heimlich gelesen, nur heimlich gebetet werden, denn der protestantische Glaube war verboten. Evangelische wurden sogar vertrieben. Maria Theresia ließ Geheimprotestanten beispielsweise nach Siebenbürgen bringen.