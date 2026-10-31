„Mein Knie schmerzt ständig. Was kann ich tun?“

Die Diagnose erfolgt durch Untersuchung beim Arzt und gegebenenfalls mittels MRT. Zunächst können Schonung, entzündungshemmende Medikamente und Kühlung versucht werden. Bei sportlich aktiven Patienten bleiben die Beschwerden jedoch häufig bestehen. Dann kann die Plica im Rahmen einer kleinen Operation minimalinvasiv entfernt werden. Meist bessern sich die Symptome rasch, bereits vorhandene Knorpelschäden können allerdings weiterhin Schmerzen verursachen.