„Mein Knie schmerzt ständig. Was kann ich tun?“

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Waltraud K. 58: „Ich habe dauernd Knieschmerzen. Kann ein sogenanntes Plicasyndrom dahinterstecken?“
Prim. AO. Univ. Prof. Dr. Christian Gäbler, Leiter des SPORTambulatorium Wien: Bei etwa 50-70 Prozent der Erwachsenen gibt es im Kniegelenk eine Falte, die sogenannte Plica, als Restzustand der Embryonalentwicklung. Meist verursacht sie keine Beschwerden.
Ist sie aber kräftiger ausgeprägt oder wird das Knie durch wiederholtes Beugen und Strecken überlastet, kann sie sich entzünden und verdicken. Auslöser sind etwa Laufen, Radfahren oder Steppertraining.
Häufige Symptome sind Schmerzen an der Innen- oder Rückseite der Kniescheibe, Knarren oder Knacken, ein Blockiergefühl, Steifigkeit nach längerem Sitzen und gelegentlich eine Schwellung. Durch das ständige Reiben kann die verdickte Plica den Gelenkknorpel schädigen.
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Die Diagnose erfolgt durch Untersuchung beim Arzt und gegebenenfalls mittels MRT. Zunächst können Schonung, entzündungshemmende Medikamente und Kühlung versucht werden. Bei sportlich aktiven Patienten bleiben die Beschwerden jedoch häufig bestehen. Dann kann die Plica im Rahmen einer kleinen Operation minimalinvasiv entfernt werden. Meist bessern sich die Symptome rasch, bereits vorhandene Knorpelschäden können allerdings weiterhin Schmerzen verursachen.
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