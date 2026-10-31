Demonstrierende verbrannten Abbildungen Melonis

Zu den Demonstrationen und Protestaktionen rief unter anderem die Basisgewerkschaft USB auf. Allein in Turin nahmen laut Angaben des Organisationsteams 50.000 Menschen teil, in Mailand waren es mehr als 30.000. Die Gewerkschaft wendet sich gegen die „Kriegswirtschaft“ der Regierung und fordert unter anderem höhere Löhne, Maßnahmen gegen steigende Preise sowie mehr Investitionen in öffentliche Dienstleistungen. Zudem wirft die USB dem Kabinett vor, die Interessen von Mineralölkonzernen und Banken unverhältnismäßig zu bevorzugen.