Bahnfahrer-Ranking: Österreich holt Platz 3 in EU

Wir Österreicher sind fleißige Bahnfahrer. Bei gefahrenen Kilometern pro Person liegt Österreich im EU-weiten Ranking hinter Ungarn und fast gleichauf mit Frankreich.
Nur in diesen drei Staaten wurden im Jahr 2025 mehr als 1500 Personenkilometer pro Einwohner zurückgelegt, zeigen die neuesten Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat. In Ungarn waren es demnach 1692, in Frankreich 1606 und in Österreich 1588 Kilometer.
Schlusslicht Griechenland
Auf der anderen Seite der Skala liegen Bulgarien (226 km), Litauen (164 km) und Griechenland mit nur 69 Bahnkilometern pro Person.
Schweizer sind europaweit Spitze
In Europa fuhren nur die Menschen in der Schweiz noch weiter mit dem Zug. Dort waren es knapp 2500 Kilometer. Für die gesamte EU meldete Eurostat den Personenkilometerrekord von 457 Milliarden. Es gab ein Plus von 2,6 Prozent gegenüber 2024 mit 445 Milliarden Personenkilometern.
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