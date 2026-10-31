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Bahnfahrer-Ranking: Österreich holt Platz 3 in EU

Österreich
31.10.2026 09:37
Österreicher sind fleißige Bahnfahrer, von zwei Nachbarn werden sie aber überholt.
Österreicher sind fleißige Bahnfahrer, von zwei Nachbarn werden sie aber überholt.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
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Von krone.at

Wir Österreicher sind fleißige Bahnfahrer. Bei gefahrenen Kilometern pro Person liegt Österreich im EU-weiten Ranking hinter Ungarn und fast gleichauf mit Frankreich.

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Nur in diesen drei Staaten wurden im Jahr 2025 mehr als 1500 Personenkilometer pro Einwohner zurückgelegt, zeigen die neuesten Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat. In Ungarn waren es demnach 1692, in Frankreich 1606 und in Österreich 1588 Kilometer.

Schlusslicht Griechenland
Auf der anderen Seite der Skala liegen Bulgarien (226 km), Litauen (164 km) und Griechenland mit nur 69 Bahnkilometern pro Person.

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